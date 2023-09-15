У Хмельницькій області працює ППО проти дронів, там аеродром із носіями Storm Shadow

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З ночі 15 вересня країна-терорист Росія атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136. За час атаки вони змінювали траєкторію польоту, вранці українська протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій області, повідомили Повітряні сили.

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"Хмельниччина – робота ППО. Залишайтеся в укриттях!", – написало відомство о 6:52.

О 6:55 перший заступник голови ОВА повідомив, що в області було чутно вибух, працювала ППО.

У районі Старокостянтинова Хмельницької області розташований аеродром, де базуються літаки Су-24, які використовуються для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.

Телеканал Sky News заявляв, що нещодавній удар по російському флоту у Севастополі був здійснений саме цими крилатими ракетами.

Впродовж ночі росіяни застосували тактику зі зміною курсу польоту своїх безпілотників.

Зокрема, впродовж ночі вони переміщувались: Миколаївська, Херсонська області → Дніпропетровська → Кіровоградська → Вінницька, Черкаська → Хмельницька, Чернівецька → Житомирська, Тернопільська → Рівненська.

Повітряні сили повідомляли про роботу ППО лише на Хмельниччині, Суспільне заявляло про звук вибуху на Вінниччині.

ОНОВЛЕНО о 7:40. Відбій загрози безпілотників по областях, пишуть Повітряні сили.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже й російського, виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже й російського, виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та компоненти до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

В ОВА повідомили, що більшість російських ракет були збиті силами протиповітряної оборони.

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