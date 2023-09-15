У Хмельницькій області працює ППО проти дронів, там аеродром із носіями Storm Shadow
З ночі 15 вересня країна-терорист Росія атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136. За час атаки вони змінювали траєкторію польоту, вранці українська протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій області, повідомили Повітряні сили.
"Хмельниччина – робота ППО. Залишайтеся в укриттях!", – написало відомство о 6:52.
О 6:55 перший заступник голови ОВА повідомив, що в області було чутно вибух, працювала ППО.
У районі Старокостянтинова Хмельницької області розташований аеродром, де базуються літаки Су-24, які використовуються для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.
Телеканал Sky News заявляв, що нещодавній удар по російському флоту у Севастополі був здійснений саме цими крилатими ракетами.
Впродовж ночі росіяни застосували тактику зі зміною курсу польоту своїх безпілотників.
Зокрема, впродовж ночі вони переміщувались: Миколаївська, Херсонська області → Дніпропетровська → Кіровоградська → Вінницька, Черкаська → Хмельницька, Чернівецька → Житомирська, Тернопільська → Рівненська.
Повітряні сили повідомляли про роботу ППО лише на Хмельниччині, Суспільне заявляло про звук вибуху на Вінниччині.
ОНОВЛЕНО о 7:40. Відбій загрози безпілотників по областях, пишуть Повітряні сили.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
- В ОВА повідомили, що більшість російських ракет були збиті силами протиповітряної оборони.
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