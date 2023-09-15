ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 28 артсистем и 4 средства ПВО – Генштаб
В течение суток Силы обороны ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 28 артиллерийских систем, 13 танков и 4 средства противовоздушной обороны, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 15 сентября 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 271440 (+470) человек;
‒ танков ‒ 4612 (+13);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8814 (+4);
‒ артиллерийских систем – 5972 (+28);
‒ РСЗО – 774 (+5);
‒ средства ПВО ‒ 521 (+4);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17);
‒ крылатые ракеты ‒ 1455 (+0);
‒ корабли /катера ‒ 20 (+0);
‒ подводные лодки – 1 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8492 (+34);
‒ специальная техника ‒ 889 (+0).
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
- Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
- В ночь на 15 сентября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона утром работала в Хмельницкой области.
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