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ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 28 артсистем и 4 средства ПВО – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 08:15
ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 28 артсистем и 4 средства ПВО – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Силы обороны ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 28 артиллерийских систем, 13 танков и 4 средства противовоздушной обороны, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 15 сентября 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 271440 (+470) человек;

‒ танков ‒ 4612 (+13);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8814 (+4);

‒ артиллерийских систем – 5972 (+28);

‒ РСЗО – 774 (+5);

‒ средства ПВО ‒ 521 (+4);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17);

‒ крылатые ракеты ‒ 1455 (+0);

‒ корабли /катера ‒ 20 (+0);

‒ подводные лодки – 1 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8492 (+34);

‒ специальная техника ‒ 889 (+0).

Инфографика: Генштаб

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
  • В ночь на 15 сентября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона утром работала в Хмельницкой области.

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Артём Джерипа
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