ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 28 артсистем та 4 засоби ППО – Генштаб
Продовж доби Сили оборони ліквідували 470 окупантів, знищили 28 артилерійських систем, 13 танків та 4 засоби протиповітряної оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб;
‒ танків ‒ 4612 (+13);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4);
‒ артилерійських систем ‒ 5972 (+28);
‒ РСЗВ ‒ 774 (+5);
‒ засобів ППО ‒ 521 (+4);
‒ літаків ‒ 315 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4714 (+17);
‒ крилатих ракет ‒ 1455 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 20 (+0);
‒ підводних човнів ‒ 1 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8492 (+34);
‒ спеціальної техніки ‒ 889 (+0).
- 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
- У ніч на 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала у Хмельницькій області.
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