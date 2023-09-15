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ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 28 артсистем та 4 засоби ППО – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 08:15
ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 28 артсистем та 4 засоби ППО – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Продовж доби Сили оборони ліквідували 470 окупантів, знищили 28 артилерійських систем, 13 танків та 4 засоби протиповітряної оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб;

‒ танків ‒ 4612 (+13);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4);

‒ артилерійських систем ‒ 5972 (+28);

‒ РСЗВ ‒ 774 (+5);

‒ засобів ППО ‒ 521 (+4);

‒ літаків ‒ 315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4714 (+17);

‒ крилатих ракет ‒ 1455 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 20 (+0);

‒ підводних човнів ‒ 1 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8492 (+34);

‒ спеціальної техніки ‒ 889 (+0).

Інфографіка: Генштаб

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
  • У ніч на 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала у Хмельницькій області.

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Артем Джеріпа
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