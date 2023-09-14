Білорусь проведе масштабні військові навчання наприкінці вересня, деталі – Гаюн

Наприкінці вересня Збройні сили Білорусі запланували провести двосторонні комплексні навчання, заявив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони країни Валерій Ревенко. Місцевий OSINT-проєкт Беларускі Гаюн з посиланням на власні джерела публікує детальну інформацію.

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Ревенко заявив, що про майбутні навчання раніше були повідомлені держави-учасниці ОБСЄ.

За інформацією дослідників, у навчаннях будуть залучені підрозділи білоруської армії:

→ 6-ї механізованої бригади;

→ 11-ї механізованої бригади (зокрема 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

→ 19-ї механізованої бригади (зокрема 191-а група артилерії);

→ 120-ї механізованої бригади.

→ 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань: проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки, пише проєкт.

За даними дослідників, у підрозділах білоруської армії проводяться заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад".

"Військовослужбовцям доводять алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами", – йдеться у повідомленні.

Проєкт пише, що 336-ї реактивної артилерійської бригади Збройних сил Білорусі вже почали переміщатися до району проведення навчань, вони мають на озброєнні РСЗВ "Смерч" та "Полонез".

7 серпня Білорусь почала навчання поряд з кордоном Польщі та Литви, Міноборони країни заявляло про застосування досвіду російських окупантів на війні проти України.

1 вересня командувач Об'єднаних сил заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в Білорусі.

Беларускі Гаюн повідомляв, що росіяни вивели майже все авіаційне угруповання з Білорусі, залишився лише один літак окупантів.

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