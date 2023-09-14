RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Білорусь проведе масштабні військові навчання наприкінці вересня, деталі – Гаюн

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 12:15
Білорусь проведе масштабні військові навчання наприкінці вересня, деталі – Гаюн - Фото
Білоруська армія (Фото: Беларускі Гаюн)

Наприкінці вересня Збройні сили Білорусі запланували провести двосторонні комплексні навчання, заявив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони країни Валерій Ревенко. Місцевий OSINT-проєкт Беларускі Гаюн з посиланням на власні джерела публікує детальну інформацію.

Ревенко заявив, що про майбутні навчання раніше були повідомлені держави-учасниці ОБСЄ.

За інформацією дослідників, у навчаннях будуть залучені підрозділи білоруської армії:

→ 6-ї механізованої бригади;

→ 11-ї механізованої бригади (зокрема 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

→ 19-ї механізованої бригади (зокрема 191-а група артилерії);

→ 120-ї механізованої бригади.

→ 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань: проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки, пише проєкт.

За даними дослідників, у підрозділах білоруської армії проводяться заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад".

"Військовослужбовцям доводять алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами", – йдеться у повідомленні.

Проєкт пише, що 336-ї реактивної артилерійської бригади Збройних сил Білорусі вже почали переміщатися до району проведення навчань, вони мають на озброєнні РСЗВ "Смерч" та "Полонез".

  • 7 серпня Білорусь почала навчання поряд з кордоном Польщі та Литви, Міноборони країни заявляло про застосування досвіду російських окупантів на війні проти України.
  • 1 вересня командувач Об'єднаних сил заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в Білорусі.
  • Беларускі Гаюн повідомляв, що росіяни вивели майже все авіаційне угруповання з Білорусі, залишився лише один літак окупантів.

Читайте також: Центр спротиву: Вагнерівців скеровують до Африки, але вже під новим брендом

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬвійнавійськові навчанняOSINT
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 