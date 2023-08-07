Білорусь почала навчання поряд з Польщею та Литвою, кажуть, використали досвід РФ у війні

У Білорусі 7 серпня розпочалось командно-штабне навчання поряд з польским та литовським кордоном у Гродненській області. Міноборони Білорусі заявляє про застосування досвіду російських окупантів на війні проти України. Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

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Навчання відбувається з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою.

Воно проходитиме на Гожському полігоні та ділянках місцевості у Гродненській області.

Під час навчання білоруські військові відпрацьовуватимуть питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

Під час підготовки до заходу "активно" використовувався досвід російських окупантів на війні проти України, зазначили у Міноборони Білорусі.

Зокрема, йдеться про широке застосування безпілотників та тісну взаємодію танкових і мотострілецьких підрозділів з загонами інших родів військ.

Місцева OSINT-спільнота Беларускі Гаюн зауважує, що полігон "Гожський" входить до складу 6-ї механізованої бригади й більшість заходів з підготовки бригади відбувається там. Навчання були там і раніше.

За словами дослідників, зв'язку між проведенням навчання та потенційними загрозами для Сувалкського коридору немає.

Відстань від Гожі до литовського кордону – близько 10 км, до польського – ~20 км.

Від Гродно до Польщі – близько 7 км.

30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.

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