Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – МВС країни

Литва має намір закрити два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрамавічюс, повідомляє BNS.

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Як зазначається, у відповідь на передислокацію найманців терористичної групи Вагнера до Білорусі Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з цією країною.

"Найближчим часом буде ухвалено рішення про закриття двох пунктів пропуску на кордоні. Якщо сьогодні в Польщі практично один блокпост, то у нас їх шість. Одним із превентивних заходів буде скорочення шести контрольно-пропускних пунктів до чотирьох", – заявив Абрамавічюс.

Розглядається питання про закриття пунктів пропуску Шумскас та Тверячюс.

Заступник командувача Державної прикордонної служби Саулюс Некрашявічюс зазначив, що закриття деяких чинних прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю знизить ризик зіткнення із загрозами.

29 липня заступник глави МЗС Литви заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів групи Вагнера.

30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі під час навчань.

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