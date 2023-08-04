Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – МВС країни
Литва має намір закрити два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрамавічюс, повідомляє BNS.
Як зазначається, у відповідь на передислокацію найманців терористичної групи Вагнера до Білорусі Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з цією країною.
"Найближчим часом буде ухвалено рішення про закриття двох пунктів пропуску на кордоні. Якщо сьогодні в Польщі практично один блокпост, то у нас їх шість. Одним із превентивних заходів буде скорочення шести контрольно-пропускних пунктів до чотирьох", – заявив Абрамавічюс.
Розглядається питання про закриття пунктів пропуску Шумскас та Тверячюс.
Заступник командувача Державної прикордонної служби Саулюс Некрашявічюс зазначив, що закриття деяких чинних прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю знизить ризик зіткнення із загрозами.
- 29 липня заступник глави МЗС Литви заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів групи Вагнера.
- 30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
- 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі під час навчань.
Читайте також: Частина вагнерівців підійшла до кордону Литви у районі Гродно – президент Науседа
Коментарі