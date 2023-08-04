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Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – МВС країни

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:54
Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – МВС країни - Фото
Фото: Twitter/ABilotaite

Литва має намір закрити два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрамавічюс, повідомляє BNS.

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Як зазначається, у відповідь на передислокацію найманців терористичної групи Вагнера до Білорусі Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з цією країною.

"Найближчим часом буде ухвалено рішення про закриття двох пунктів пропуску на кордоні. Якщо сьогодні в Польщі практично один блокпост, то у нас їх шість. Одним із превентивних заходів буде скорочення шести контрольно-пропускних пунктів до чотирьох", – заявив Абрамавічюс.

Розглядається питання про закриття пунктів пропуску Шумскас та Тверячюс.

Заступник командувача Державної прикордонної служби Саулюс Некрашявічюс зазначив, що закриття деяких чинних прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю знизить ризик зіткнення із загрозами.

Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – МВС країни

Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – МВС країни
  • 29 липня заступник глави МЗС Литви заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів групи Вагнера.
  • 30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі під час навчань.

Читайте також: Частина вагнерівців підійшла до кордону Литви у районі Гродно – президент Науседа

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬлитвагрупа вагнера
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