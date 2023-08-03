Частина вагнерівців підійшла до кордону Литви у районі Гродно – президент Науседа
Частина бойовиків терористичної групи Вагнера підійшла до кордону Литви, зайнявши позицію в районі Гродно у Білорусі, повідомив президент країни Гітанас Науседа. Про це він повідомив на зустрічі з польським прем'єром Матеушем Моравецьким, передає LRT.
"Частина ПВК "Вагнера" підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", – сказав Науседа.
Він зазначив, що кількість вагнерівців у Білорусі "вже перевищує, або близька" до 4000 бойовиків.
Науседа наголосив, що кількість бойовиків групи Вагнера в Білорусі може зрости й досягти навіть 10 000.
За словами Науседи, заходи для протидії цьому вже вжиті, охорону кордону посилено, підготовлено та оновлено плани прикриття кордону.
Ці плани передбачають посилення і з боку армії.
Литва "уважно стежить" за ситуацією і готова вживати заходів для протидії всім загрозам своїй безпеці, включно із загрозами з боку терористичної групи Вагнера, зазначив Науседа.
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- 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі під час навчань.
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