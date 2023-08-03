Частина вагнерівців підійшла до кордону Литви у районі Гродно – президент Науседа

Частина бойовиків терористичної групи Вагнера підійшла до кордону Литви, зайнявши позицію в районі Гродно у Білорусі, повідомив президент країни Гітанас Науседа. Про це він повідомив на зустрічі з польським прем'єром Матеушем Моравецьким, передає LRT.

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"Частина ПВК "Вагнера" підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", – сказав Науседа.

Він зазначив, що кількість вагнерівців у Білорусі "вже перевищує, або близька" до 4000 бойовиків.

Науседа наголосив, що кількість бойовиків групи Вагнера в Білорусі може зрости й досягти навіть 10 000.

За словами Науседи, заходи для протидії цьому вже вжиті, охорону кордону посилено, підготовлено та оновлено плани прикриття кордону.

Ці плани передбачають посилення і з боку армії.

Литва "уважно стежить" за ситуацією і готова вживати заходів для протидії всім загрозам своїй безпеці, включно із загрозами з боку терористичної групи Вагнера, зазначив Науседа.

29 липня заступник глави МЗС Литви заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів групи Вагнера.

30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі під час навчань.

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