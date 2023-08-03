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Частина вагнерівців підійшла до кордону Литви у районі Гродно – президент Науседа

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03.08.2023, 13:44
Частина вагнерівців підійшла до кордону Литви у районі Гродно – президент Науседа - Фото
Гітанас Науседа (Фото: EPA)

Частина бойовиків терористичної групи Вагнера підійшла до кордону Литви, зайнявши позицію в районі Гродно у Білорусі, повідомив президент країни Гітанас Науседа. Про це він повідомив на зустрічі з польським прем'єром Матеушем Моравецьким, передає LRT.

"Частина ПВК "Вагнера" підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", – сказав Науседа.

Він зазначив, що кількість вагнерівців у Білорусі "вже перевищує, або близька" до 4000 бойовиків.

Науседа наголосив, що кількість бойовиків групи Вагнера в Білорусі може зрости й досягти навіть 10 000.

За словами Науседи, заходи для протидії цьому вже вжиті, охорону кордону посилено, підготовлено та оновлено плани прикриття кордону.

Ці плани передбачають посилення і з боку армії.

Литва "уважно стежить" за ситуацією і готова вживати заходів для протидії всім загрозам своїй безпеці, включно із загрозами з боку терористичної групи Вагнера, зазначив Науседа.

Гродно на мапі

  • 29 липня заступник глави МЗС Литви заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів групи Вагнера.
  • 30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі під час навчань. 

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Артем Джеріпа
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