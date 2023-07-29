Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю. Побоюються провокацій Вагнера

Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів Групи Вагнера. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Литви Арнольдас Абрамавічус, цитує його Радіо Свобода.

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За його словами, можливість закриття кордону з Білоруссю існує, міркування на цю тему є реальними.

Він зазначив, що бойовики Вагнера можуть влаштувати провокації, маскуючись під виглядом біженців.

"Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб спричинити якісь заворушення", — сказав дипломат.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Вагнер у Білорусі не становить загрози для України.

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