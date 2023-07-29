Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю. Побоюються провокацій Вагнера
Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів Групи Вагнера. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Литви Арнольдас Абрамавічус, цитує його Радіо Свобода.
За його словами, можливість закриття кордону з Білоруссю існує, міркування на цю тему є реальними.
Він зазначив, що бойовики Вагнера можуть влаштувати провокації, маскуючись під виглядом біженців.
"Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб спричинити якісь заворушення", — сказав дипломат.
Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Вагнер у Білорусі не становить загрози для України.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби вагнерівців нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Також вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, прибуло 500-700 осіб, і завданням частини з них буде "дратування" сусідньої Польщі.
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