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Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью. Опасаются провокаций Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 06:42
Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью. Опасаются провокаций Вагнера - Фото
Главарь Вагнера Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Абрамавичус, цитирует его Радио Свобода.

По его словам, возможность закрытия границы с Беларусью существует, рассуждения на эту тему реальны.

Он отметил, что боевики Вагнера могут устроить провокации, маскируясь под видом беженцев. 

"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", — сказал дипломат.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Вагнер в Беларуси не представляет угрозу для Украины.

Читайте также: Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию – Блащак

Дмитрий Гриниченко
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