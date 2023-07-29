Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью. Опасаются провокаций Вагнера
Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Абрамавичус, цитирует его Радио Свобода.
По его словам, возможность закрытия границы с Беларусью существует, рассуждения на эту тему реальны.
Он отметил, что боевики Вагнера могут устроить провокации, маскируясь под видом беженцев.
"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", — сказал дипломат.
Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Вагнер в Беларуси не представляет угрозу для Украины.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы вагнеровцев якобы обстреляли войска РФ. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Также они будут обучать беларуских спецназовцев. По данным ГУР, прибыло 500-700 человек, и задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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