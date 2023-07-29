Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью. Опасаются провокаций Вагнера

Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Абрамавичус, цитирует его Радио Свобода.

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По его словам, возможность закрытия границы с Беларусью существует, рассуждения на эту тему реальны.

Он отметил, что боевики Вагнера могут устроить провокации, маскируясь под видом беженцев.

"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", — сказал дипломат.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Вагнер в Беларуси не представляет угрозу для Украины.

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