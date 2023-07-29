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"Осталось недолго". Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым "скоро", а россиян столько же

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 06:17
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины "скоро" зайдут во временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Ему задали вопрос о том, когда украинские воины войдут на полуостров, на что он ответил: "Скоро". 

Буданов не стал называть точной даты освобождения Крыма, однако заверил, что ждать осталось "недолго". 

Также разведчик назвал "нереальной" угрозу террористов Группы Вагнера из Беларуси и отметил, что их присутствие в соседней стране не пугает ВСУ. 

Насчет усиления резервов оккупантов начальник ГУР сказал, что количество россиян в Украине не изменилось. 

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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