"Осталось недолго". Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым "скоро", а россиян столько же
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины "скоро" зайдут во временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.
Ему задали вопрос о том, когда украинские воины войдут на полуостров, на что он ответил: "Скоро".
Буданов не стал называть точной даты освобождения Крыма, однако заверил, что ждать осталось "недолго".
Также разведчик назвал "нереальной" угрозу террористов Группы Вагнера из Беларуси и отметил, что их присутствие в соседней стране не пугает ВСУ.
Насчет усиления резервов оккупантов начальник ГУР сказал, что количество россиян в Украине не изменилось.
"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери", — резюмировал он.
- Буданов ответил на сравнение украинской спецслужбы с израильским Моссад, отметив, что Украина уже ликвидирует своих врагов.
- Глава ГУР заявил, что его ведомство имеет источники "в ближайших кабинетах" к российскому диктатору Путину.
- Ранее Буданов сообщил, что "уменьшается" угроза российского теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС.
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