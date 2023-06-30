Россияне "хорошо" оборонялись на острове Змеиный, а никакого "жеста доброй воли", о котором сообщало РФ во время отступления, не было. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Youtube-каналу RAMINA.
"Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все [было. – Ред.] усеяно", – сказал Буданов.
Он отметил, что украинские защитники видели, когда оккупанты пытались забрать личный состав с острова: "Пытались добивать, ну, кто-то мог выйти".
Буданов сказал, что выход россиян с острова произошел за несколько дней до события, которое сейчас считают датой освобождения Змеиного.
Глава ГУР отметил, что это нормальная практика, когда гражданские узнают позже об успешных спецоперациях.
"Потому что в любой момент ситуация может меняться. Надо понять, насколько все именно так, как мы считаем, закрепиться там, провести определенные действия", – сказал Буданов.
По его словам, только после этого можно сообщать, что тот или иной населенный пункт освобожден: "Это вообще касается любого населенного пункта".
- Россияне оккупировали остров Змеиный с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В частности, на нем они разворачивали системы противовоздушной обороны.
- Украинские силы систематически наносили удары по российскому гарнизону на Змеином. 30 июня стало известно, что оккупанты эвакуировали личный состав с острова.
- В том же году 4 июля на Змеином снова был установлен украинский флаг.
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