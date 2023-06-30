Россияне "хорошо" оборонялись на острове Змеиный, а никакого "жеста доброй воли", о котором сообщало РФ во время отступления, не было. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Youtube-каналу RAMINA.

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"Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все [было. – Ред.] усеяно", – сказал Буданов.

Он отметил, что украинские защитники видели, когда оккупанты пытались забрать личный состав с острова: "Пытались добивать, ну, кто-то мог выйти".

Буданов сказал, что выход россиян с острова произошел за несколько дней до события, которое сейчас считают датой освобождения Змеиного.

Глава ГУР отметил, что это нормальная практика, когда гражданские узнают позже об успешных спецоперациях.

"Потому что в любой момент ситуация может меняться. Надо понять, насколько все именно так, как мы считаем, закрепиться там, провести определенные действия", – сказал Буданов.

По его словам, только после этого можно сообщать, что тот или иной населенный пункт освобожден: "Это вообще касается любого населенного пункта".

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