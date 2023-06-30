UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: Какой "жест доброй воли" на Змеином? Там трупами было усеяно все – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 22:20
Кирилл Буданов (скриншот из видео)
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

Россияне "хорошо" оборонялись на острове Змеиный, а никакого "жеста доброй воли", о котором сообщало РФ во время отступления, не было. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Youtube-каналу RAMINA.

"Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все [было. – Ред.] усеяно", – сказал Буданов.

Он отметил, что украинские защитники видели, когда оккупанты пытались забрать личный состав с острова: "Пытались добивать, ну, кто-то мог выйти".

Буданов сказал, что выход россиян с острова произошел за несколько дней до события, которое сейчас считают датой освобождения Змеиного.

Глава ГУР отметил, что это нормальная практика, когда гражданские узнают позже об успешных спецоперациях.

"Потому что в любой момент ситуация может меняться. Надо понять, насколько все именно так, как мы считаем, закрепиться там, провести определенные действия", – сказал Буданов.

По его словам, только после этого можно сообщать, что тот или иной населенный пункт освобожден: "Это вообще касается любого населенного пункта".

Читайте также: Буданов: На Змеином россияне бросили много оружия, документов ПВО и редких деталей – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаспецоперацияжест доброй волиКирилл Будановостров змеиный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 