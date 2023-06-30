Росіяни "добре" оборонялись на острові Зміїний, а жодного "жесту доброї волі", про який повідомляло РФ під час відступу, не було. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Youtube-каналу RAMINA.
"Та ну, який "жест доброї волі"? Там трупами все [було. – Ред.] усіяно", – сказав Буданов.
Він зазначив, що українські захисники бачили, коли окупанти намагались забрати особовий склад з острова: "Намагалися добивати, ну, хтось міг вийти".
Буданов сказав, що вихід росіян з острова відбувся за кілька днів до події, яку зараз вважають датою звільнення Зміїного.
Очільник ГУР зауважив, що це нормальна практика, коли цивільні дізнаються пізніше про успішні спецоперації.
"Бо в будь-який момент ситуація може змінюватись. Треба зрозуміти, наскільки все саме так, як ми вважаємо, закріпитися там, провести певні дії", – сказав Буданов.
За його словами, тільки після цього можна повідомляти, що той чи інший населений пункт звільнений: "Це взагалі стосується будь-якого населеного пункту".
- Росіяни окупували острів Зміїний з перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема, на ньому вони розгортали системи протиповітряної оборони.
- Українські сили систематично завдавали ударів по російському гарнізону на Зміїному. 30 червня стало відомо, що окупанти евакуювали особовий склад з острова.
- Того ж року 4 липня на Зміїному знову був встановлений український прапор.
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