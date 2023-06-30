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Буданов: На Зміїному росіяни кинули багато зброї, документів ППО та рідкісних деталей – відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 18:57
Кирило Буданов (Скриншот з відео)
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Під час відступу з острова Зміїний російські загарбники залишили багато одиниць різного озброєння та важливу документації. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Youtube-каналу RAMINA.

За словами Буданова, документація ворога "досить таки" допомогла Україні в певних питаннях. Зокрема, на острові окупанти залишили папери підрозділів протиповітряної оборони РФ, у тому числі технічну документацію.

Також на острові були захоплені деталі до військової техніки, зокрема до ППО.

"[Було знайдено] багато рідкісних для нас плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з техніки, елементів техніки ППО перш за все", – зазначив буданов.

Також українські захисники захопили покинуті російські комплекси безпілотників, пульти керування до них, а також "дуже багато різних типів" систем зв'язку.

Окрім цього, на Зміїному загарбники залишили протитанкові ракети, одних яких було близько 50 штук, зазначив Буданов.

На його думку, окупанти залишили це озброєння через хаос і паніку: "Вони взагалі на той момент не дуже очікували, що хтось їх буде звідкись вибивати".

Рішення щодо звільнення острова він назвав з одного боку "зухвалим", а з іншого – "прорахованим і правильним".

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Артем Джеріпа
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