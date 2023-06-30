Во время отступления с острова Змеиный российские захватчики оставили множество единиц различного вооружения и документации. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Youtube-каналу RAMINA.

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По словам Буданова, документация врага "довольно-таки" помогла Украине в определенных вопросах. В частности, на острове оккупанты оставили бумаги подразделений противовоздушной обороны РФ, в том числе техническую документацию.

Также на острове были захвачены детали к военной технике, в частности ПВО.

"[Было найдено] много редких для нас плат, которые мы ищем по всему миру, нам удалось снять с техники, элементов техники ПВО прежде всего", – отметил Буданов.

Также украинские защитники захватили заброшенные российские комплексы беспилотников, пульты управления к ним, а также "очень много разных типов" систем связи.

Кроме того, на Змеином захватчики оставили противотанковые ракеты, одних которых было около 50 штук, отметил Буданов.

По его мнению, оккупанты оставили это вооружение из-за хаоса и паники: "Они вообще на тот момент не очень ожидали, что кто-то их будет откуда-то выбивать ".

Решение об освобождении острова он назвал с одной стороны "дерзким", а с другой – "просчитанным и правильным".

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