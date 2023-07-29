"Залишилося недовго". Буданов заявив, що ЗСУ зайдуть у Крим "скоро", а росіян в Україні стільки ж

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України незабаром зайдуть у тимчасово окупований Крим. Про це він повідомив у коментарі ТСН.

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Його запитали, коли українські воїни увійдуть на півострів, на що він відповів: "Скоро".

Буданов не став називати точної дати визволення Криму, проте запевнив, що чекати залишилося "недовго".

Також розвідник назвав "нереальною" загрозу терористів Групи Вагнера з Білорусі та зазначив, що їхня присутність у сусідній країні не лякає ЗСУ.

Щодо посилення резервів окупантів, начальник ГУР сказав, що кількість росіян в Україні не змінилася.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", — резюмував він.

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