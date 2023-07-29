"Залишилося недовго". Буданов заявив, що ЗСУ зайдуть у Крим "скоро", а росіян в Україні стільки ж
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України незабаром зайдуть у тимчасово окупований Крим. Про це він повідомив у коментарі ТСН.
Його запитали, коли українські воїни увійдуть на півострів, на що він відповів: "Скоро".
Буданов не став називати точної дати визволення Криму, проте запевнив, що чекати залишилося "недовго".
Також розвідник назвав "нереальною" загрозу терористів Групи Вагнера з Білорусі та зазначив, що їхня присутність у сусідній країні не лякає ЗСУ.
Щодо посилення резервів окупантів, начальник ГУР сказав, що кількість росіян в Україні не змінилася.
"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", — резюмував він.
- Буданов відповів на порівняння української спецслужби з ізраїльським Моссадом, зазначивши, що Україна вже ліквідовує своїх ворогів.
- Очільник ГУР заявив, що його відомство має джерела "в найближчих кабінетах" до російського диктатора Путіна.
- Раніше Буданов повідомив, що "зменшується" загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
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