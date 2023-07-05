Буданов: Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС тихенько спадає
05.07.2023, 23:46
Кирило Буданов (Скриншот з відео)
Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується", повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів у інтерв'ю The Times.
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Зазначається, що він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС "зменшується".
Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".
На думку глави розвідки, наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.
"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає", – зауважив він.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.
- Того ж дня президент Зеленський звернувся до міжнародної спільноти та закликав їх відреагувати на загрозу провокації на станції з боку окупантів.
- Директор МАГАТЕ повідомив, що організація запитала у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої ЗАЕС.
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