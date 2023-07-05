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Буданов: Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС тихенько спадає

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05.07.2023, 23:46
Буданов: Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС тихенько спадає - Фото
Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується", повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів у інтерв'ю The Times.

Зазначається, що він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС "зменшується".

Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".

На думку глави розвідки, наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.

"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає", – зауважив він.

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Артем Джеріпа
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