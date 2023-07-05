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Запорізька АЕС. МАГАТЕ запитало у Росії доступ до дахів реакторів для перевірки

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 20:22
Запорізька АЕС. МАГАТЕ запитало у Росії доступ до дахів реакторів для перевірки - Фото
Запорізька АЕС (фото: EPA)

Експерти МАГАТЕ запитали у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої Запорізької атомної станції. Про це йдеться в офіційному звіті організації.

За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, важливим є доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Також Гроссі заявив, що наразі не спостерігає "видимих слідів мін або вибухових речовин".

Він повідомив, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи.

Також він додав, що військова присутність на окупованій станції "здається незмінною".

У звіті зазначено, що МАГАТЕ відомо про інформацію стосовно розміщення мін та інших вибухових речовин на території ЗАЕС та навколо неї.

  • 4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС
  • Зазначається, що окупанти розмістили "сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої", на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. 
  • Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України, повідомили у ЗСУ.

Читайте також: Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я

Артем Джеріпа
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