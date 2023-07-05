Запорізька АЕС. МАГАТЕ запитало у Росії доступ до дахів реакторів для перевірки
Експерти МАГАТЕ запитали у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої Запорізької атомної станції. Про це йдеться в офіційному звіті організації.
За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, важливим є доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.
Також Гроссі заявив, що наразі не спостерігає "видимих слідів мін або вибухових речовин".
Він повідомив, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи.
Також він додав, що військова присутність на окупованій станції "здається незмінною".
У звіті зазначено, що МАГАТЕ відомо про інформацію стосовно розміщення мін та інших вибухових речовин на території ЗАЕС та навколо неї.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.
- Зазначається, що окупанти розмістили "сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої", на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС.
- Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України, повідомили у ЗСУ.
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