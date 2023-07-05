Запорізька АЕС. МАГАТЕ запитало у Росії доступ до дахів реакторів для перевірки

Експерти МАГАТЕ запитали у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої Запорізької атомної станції. Про це йдеться в офіційному звіті організації.

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За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, важливим є доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Також Гроссі заявив, що наразі не спостерігає "видимих слідів мін або вибухових речовин".

Він повідомив, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи.

Також він додав, що військова присутність на окупованій станції "здається незмінною".

У звіті зазначено, що МАГАТЕ відомо про інформацію стосовно розміщення мін та інших вибухових речовин на території ЗАЕС та навколо неї.

4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.

Зазначається, що окупанти розмістили "сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої", на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС.

Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України, повідомили у ЗСУ.

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