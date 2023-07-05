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Запорожская АЭС. МАГАТЭ запросило у России доступ к крышам реакторов для проверки

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 20:22
Запорожская АЭС. МАГАТЭ запросило у России доступ к крышам реакторов для проверки - Фото
Запорожская АЭС (фото: EPA)

Эксперты МАГАТЭ запросили у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной Запорожской атомной станции. Об этом сообщается в официальном отчете организации.

По словам гендиректора Рафаэля Гросси, важен доступ к крышам блоков третьего и четвертого реакторов, а также к частям турбинных залов и некоторых частей системы охлаждения на станции.

Также Гросси заявил, что пока не наблюдает "видимых следов мин или взрывчатых веществ".

Он сообщил, что команда МАГАТЭ не сообщала о каких-либо недавних обстрелах или взрывах.

Также он добавил, что военное присутствие на оккупированной станции "кажется неизменным".

В отчете говорится, что МАГАТЭ известно об информации о размещении мин и других взрывчатых веществ на территории ЗАЭС и вокруг нее.

  • 4 июля ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.
  • Отмечается, что оккупанты разместили "сторонние предметы, похожие на взрывные устройства", на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС.
  • Подрыв этих предметов не должен повредить энергоблоки, но может создать "картинку" обстрелов со стороны Украины, сообщили в ВСУ.

Читайте также: Что делать при взрыве на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения

Артём Джерипа
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