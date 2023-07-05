Буданов: Угроза катастрофы на Запорожской АЭС потихоньку спадает

Угроза российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции "уменьшается", сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью The Times.

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Отмечается, что он отказался назвать причины, по которым угроза российской диверсии на ЗАЭС "уменьшается".

Буданов сказал, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия "в этой сфере".

По мнению главы разведки, уменьшается угроза техногенной катастрофы со стороны захватчиков.

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – заметил он.

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