Буданов: Угроза катастрофы на Запорожской АЭС потихоньку спадает
05.07.2023, 23:46
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)
Угроза российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции "уменьшается", сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью The Times.
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Отмечается, что он отказался назвать причины, по которым угроза российской диверсии на ЗАЭС "уменьшается".
Буданов сказал, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия "в этой сфере".
По мнению главы разведки, уменьшается угроза техногенной катастрофы со стороны захватчиков.
"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – заметил он.
- 4 июля ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.
- В тот же день президент Зеленский обратился к международному сообществу и призвал их отреагировать на угрозу провокации на станции со стороны оккупантов.
- Директор МАГАТЭ сообщил, что организация запросила у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.
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