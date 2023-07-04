Зеленский обратился к миру по поводу ЗАЭС: Радиация никого не оставит в стороне

Президент Владимир Зеленский, комментируя в вечернем обращении ситуацию на Запорожской АЭС, призвал международное сообщество отреагировать на угрозу провокации на станции со стороны России.

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По его словам, РФ должна "четко отдавать себе отчет", что мир наблюдает за ее действиями и "готов реагировать".

"Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват", – сказал он. Зеленский.

Глава государства подтвердил информацию о размещении на крыше ЗАЭС предметов, подобных взрывчатке.

"Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-нибудь другой сценарий", – сказал он.

Он подчеркнул, что единственным источником опасности для ЗАЭС является Россия.

Зеленский предположил, что на подготовку провокаций на ЗАЭС Кремль могло вдохновить отсутствие своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции.

"Это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором, в частности, предупредил его о подготовке военными РФ "опасных провокаций на Запорожской АЭС".

Сегодня Вооруженные Силы официально сообщили, что оккупанты могут готовить в ближайшее время провокацию на территории Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что захватчики разместили "сторонние предметы, подобные взрывным устройствам" на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Подрыв этих предметов не должен повредить энергоблоки, но может создать картину обстрелов со стороны Украины.

22 июня президент Зеленский со ссылкой на разведку сообщал, что РФ рассматривает совершение теракта на Запорожской АЭС.

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