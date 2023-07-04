Зеленський звернувся до світу щодо ЗАЕС: Радіація нікого не залишить осторонь

Президент Володимир Зеленський, коментуючи у вечірньому зверненні ситуацію на Запорізькій АЕС, закликав міжнародну спільноту відреагувати на загрозу провокації на станції з боку Росії.

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За його словами, РФ має "чітко усвідомлювати", що світ спостерігає за її діями та "готовий реагувати".

"Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен", – сказав Зеленський.

Глава держави підтвердив інформацію щодо розміщення на даху ЗАЕС предметів, схожих на вибухівку.

"Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій", – сказав він.

Він наголосив, що єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС є Росія.

Зеленський припустив, що на підготовку провокацій на ЗАЕС Кремль могла надихнути відсутність вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції.

"Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", – додав президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, в якій зокрема попередив його про підготовку військовими РФ "небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС".

Сьогодні Збройні Сили офіційно повідомили, що окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції.

Зазначається, що загарбники розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої" на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.

22 червня президент Зеленський з посиланням на розвідку повідомляв, що РФ розглядає вчинення теракту на Запорізькій АЕС.

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