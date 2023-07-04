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Зеленський звернувся до світу щодо ЗАЕС: Радіація нікого не залишить осторонь

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 23:27
Зеленський звернувся до світу щодо ЗАЕС: Радіація нікого не залишить осторонь - Фото
Володимир Зеленський (фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, коментуючи у вечірньому зверненні ситуацію на Запорізькій АЕС, закликав міжнародну спільноту відреагувати на загрозу провокації на станції з боку Росії.

За його словами, РФ має "чітко усвідомлювати", що світ спостерігає за її діями та "готовий реагувати".

"Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен", – сказав Зеленський.

Глава держави підтвердив інформацію щодо розміщення на даху ЗАЕС предметів, схожих на вибухівку.

"Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій", – сказав він.

Він наголосив, що єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС є Росія.

Зеленський припустив, що на підготовку провокацій на ЗАЕС Кремль могла надихнути відсутність вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції.

"Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", – додав президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, в якій зокрема попередив його про підготовку військовими РФ "небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС".

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийЕммануель МакронЗАЕСпровокація
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