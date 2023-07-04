Зеленський звернувся до світу щодо ЗАЕС: Радіація нікого не залишить осторонь
Президент Володимир Зеленський, коментуючи у вечірньому зверненні ситуацію на Запорізькій АЕС, закликав міжнародну спільноту відреагувати на загрозу провокації на станції з боку Росії.
За його словами, РФ має "чітко усвідомлювати", що світ спостерігає за її діями та "готовий реагувати".
"Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен", – сказав Зеленський.
Глава держави підтвердив інформацію щодо розміщення на даху ЗАЕС предметів, схожих на вибухівку.
"Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій", – сказав він.
Він наголосив, що єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС є Росія.
Зеленський припустив, що на підготовку провокацій на ЗАЕС Кремль могла надихнути відсутність вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції.
"Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", – додав президент.
Крім того, Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, в якій зокрема попередив його про підготовку військовими РФ "небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС".
- Сьогодні Збройні Сили офіційно повідомили, що окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції.
- Зазначається, що загарбники розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої" на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.
- 22 червня президент Зеленський з посиланням на розвідку повідомляв, що РФ розглядає вчинення теракту на Запорізькій АЕС.
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