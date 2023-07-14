Буданов про порівняння з МОССАД: Вже ліквідовуємо ворогів, не треба його створювати
Начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова запитав журналіст щодо порівнянь української спецслужби з ізраїльським МОССАД. Він зазначив, що Україні не треба створювати аналог цього відомства, оскільки вона вже займається ліквідацією своїх ворогів. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.
Зазначається, що Росія звинувачувала українські спецслужби у вбивствах російських "провоєнного блогера та провоєнного журналіста".
Водночас Україна заперечує причетність до цього.
Також російський суд у Москві квітні заочно заарештував Буданова за звинуваченням в тероризмі.
Журналіст зауважує, що перспектива надсилання українською спецслужбою вбивць для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським МОССАД.
У відповіді Буданов "не опирався" аналогії, пише видання.
"Якщо ви запитуєте про МОССАД який відомий за... ліквідацією ворогів своєї держави, то ми це робили й будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", – сказав він.
- 7 травня 2023 року Буданов заявив, що українські спецслужби вбивали росіян та продовжать їх вбивати у будь-якій точці світу до повної перемоги України.
- 9 травня у Державному департаменті США повідомили, що не схвалюють напади на цивільних, коментуючи заяву Буданова.
- 17 травня Буданов пояснив, що під фразою про вбивства росіян "у будь-якій точці світу" мав на увазі ліквідацію саме воєнних злочинців.
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