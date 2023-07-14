Буданов о сравнении с МОССАД: Уже ликвидируем врагов, не нужно его создавать
Начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова спросил журналист насчет сравнения украинской спецслужбы с израильским МОССАД. Он отметил, что Украине не нужно создавать аналог этого ведомства, поскольку она уже занимается ликвидацией своих врагов. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
Отмечается, что Россия обвиняла украинские спецслужбы в убийствах российских "провоенного блогера и провоенного журналиста".
В то же время Украина отрицает причастность к этому.
Также российский суд в Москве в апреле заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.
Журналист отмечает, что перспектива отправки украинской спецслужбой убийц для охоты на врагов Украины вызывает сравнение с израильским МОССАД.
В ответе Буданов "не сопротивлялся" аналогии, пишет издание.
"Если вы спрашиваете о МОССАД, который известен... ликвидацией врагов своего государства, то мы это делали и будем это делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", – сказал он.
- 7 мая 2023 года Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины.
- 9 мая в Государственном департаменте США сообщили, что не одобряют нападения на гражданских, комментируя заявление Буданова.
- 17 мая Буданов объяснил, что под фразой об убийствах россиян "в любой точке мира" подразумевал ликвидацию именно военных преступников.
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