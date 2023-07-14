Буданов о сравнении с МОССАД: Уже ликвидируем врагов, не нужно его создавать

Начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова спросил журналист насчет сравнения украинской спецслужбы с израильским МОССАД. Он отметил, что Украине не нужно создавать аналог этого ведомства, поскольку она уже занимается ликвидацией своих врагов. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

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Отмечается, что Россия обвиняла украинские спецслужбы в убийствах российских "провоенного блогера и провоенного журналиста".

В то же время Украина отрицает причастность к этому.

Также российский суд в Москве в апреле заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.

Журналист отмечает, что перспектива отправки украинской спецслужбой убийц для охоты на врагов Украины вызывает сравнение с израильским МОССАД.

В ответе Буданов "не сопротивлялся" аналогии, пишет издание.

"Если вы спрашиваете о МОССАД, который известен... ликвидацией врагов своего государства, то мы это делали и будем это делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", – сказал он.

7 мая 2023 года Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины.

9 мая в Государственном департаменте США сообщили, что не одобряют нападения на гражданских, комментируя заявление Буданова.

17 мая Буданов объяснил, что под фразой об убийствах россиян "в любой точке мира" подразумевал ликвидацию именно военных преступников.

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