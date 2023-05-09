Буданов заявил, что Украина будет убивать россиян по всему миру. В США отреагировали

В Государственном департаменте США сказали, что не одобряют нападения на гражданских, комментируя заявление начальника украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Украина будет убивать причастных к войне россиян в любой точке мира. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Недавно Буданов дал интервью, в котором сказал, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины.

Начальник ГУР подчеркнул, что уничтожение россиян является не терроризмом, а борьбой за освобождение Украины от оккупантов.

В ответ на вопрос о реакции США на высказывание главного украинского разведчика Патель сказал, что Вашингтон уже заявлял, что не одобряет нападений на гражданских в России, Украине или любой части мира и эта позиция остается неизменной.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.