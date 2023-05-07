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Буданов: Мы убивали россиян и будем их убивать в любой точке мира до полной победы Украины

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 12:18
Буданов: Мы убивали россиян и будем их убивать в любой точке мира до полной победы Украины - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины. Об этом Буданов сказал в интервью Yahoo News.

Начальник ГУР подчеркнул, что уничтожение россиян является не терроризмом, а борьбой за освобождение Украины от оккупантов.

"Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года, но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем освобождением. И началось это не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они вторглись в нашу страну еще в 2014 году", – заявил Буданов.

Журналист Yahoo News начал формулировать вопрос – американская разведка приписывает убийство Дугиной украинскому правительству, хотя и не конкретно ГУР... 

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины", – ответил Буданов.

Читайте также: На улицах Москвы появились фото Буданова. ГУР: Пока только изображения – фото

Наталія Медведєва
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Кирилл Буданов война
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