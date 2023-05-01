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На улицах Москвы появились фото Буданова. ГУР: Пока только изображения – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 17:17
На улицах Москвы появились фото Буданова. ГУР: Пока только изображения – фото - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали появление на улицах Москвы фотографий начальника военной разведки Кирилла Буданова – "пока только фото". Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Украина 24.

В соцсетях распространяют фото Москвы, где на улицах в общественных местах расклеены распечатанные на черно-белом принтере изображения Буданова с подписью "Наш президент", а также фото главы СБУ Василия Малюка.

На улицах Москвы появились фото Буданова. ГУР: Пока только изображения – фото

Представителя ГУР попросили прокомментировать происходящее.

По словам Юсова, российские власти пугает, что они теряют контроль над ситуацией уже даже на территории Москвы.

"Вся сила режима Путина, которую можно только представить, она сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление – пока мы говорим об изображениях – руководителей украинских спецслужб", – сказал Юсов.

Он добавил, что "продолжение следует", в том числе с участием самих россиян, поскольку в России есть большое количество граждан – как этнические россияне, так и представители коренных народов, — которые уже готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что это внутренняя оккупация.

"Они борются и проявляют свою готовность абсолютно по-разному", – сказал представитель ГУР.

  • 1 мая 2023 года в Брянской области России сошел с рельсов грузовой поезд, предварительно, из-за подрыва железной дороги.

Читайте также: Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Наталія Медведєва
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война Москва гур Кирилл Буданов андрей юсов
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