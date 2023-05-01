В Брянской области России сошел с рельсов грузовой поезд. Якобы из-за подрыва путей — фото

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В Брянской области страны-оккупанта России сошел с рельсов грузовой поезд, предварительно, из-за подрыва железной дороги. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы врага.

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Россияне пишут, что на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна.

Предварительно, незадолго до аварии поезда была подорвана железная дорога.



Отмечается, что семь-восемь вагонов в данный момент лежат на боку. Произошел пожар.

Информацию подтвердили официальные представители Москвы на местах — противник заявляет, что "сработало неустановленное взрывное устройство".

"Сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. Движение на данном участке дороги приостановлено", — сказано в сообщении.

Дмитро Гриниченко

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