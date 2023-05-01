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В Брянской области России сошел с рельсов грузовой поезд. Якобы из-за подрыва путей — фото

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01.05.2023, 11:31
В Брянской области России сошел с рельсов грузовой поезд. Якобы из-за подрыва путей — фото - Фото
Авария поезда в Брянской области (Фото: ресурс оккупантов)
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В Брянской области страны-оккупанта России сошел с рельсов грузовой поезд, предварительно, из-за подрыва железной дороги. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы врага.

Россияне пишут, что на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна.
Предварительно, незадолго до аварии поезда была подорвана железная дорога. 

Отмечается, что семь-восемь вагонов в данный момент лежат на боку. Произошел пожар.
Информацию подтвердили официальные представители Москвы на местах — противник заявляет, что "сработало неустановленное взрывное устройство". 
"Сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. Движение на данном участке дороги приостановлено", — сказано в сообщении. 
  • 2 марта 2023 пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории и что там "действовали местные партизаны". Бойцы подразделения "Русский добровольческий корпус" заявили, что они вошли на территорию Брянской области и показали видео старта операции.
  • В Главном управлении разведки Минобороны назвали инцидент с "атакой ДРГ" в Брянской области РФ "продолжением трансформации" страны-оккупанта.
  • 7 апреля РДК провел еще одну подобную акцию в Брянской области.

Читайте также: Атаки "ДРГ" на Брянскую область. "Русский добровольческий корпус" не входит в состав ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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Россия война железная дорога брянская область
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