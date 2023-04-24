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Буданов: Потерю Крыма РФ назовет "вынужденным шагом". Сейчас мы должны вернуть все земли

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 09:26
Буданов: Потерю Крыма РФ назовет
Кирилл Буданов (Фото: EPA)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что потерю Крыма и других оккупированных территорий Москва назовет "вынужденным шагом" по аналогии с отступлением из Херсона. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, российская пропаганда говорила о "вынужденном шаге" при потере Херсона, так же будет и с Крымом. 

"И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально образец. Они так оболванивают свое население, как никто в мире не может", — сказал Буданов. 

Он отметил, что ядерного удара со стороны РФ не будет, а без возвращения Крыма война не завершится. 

"Где-то сейчас мы должны вернуть всю территорию, со временем. Время у нас еще есть. Если Крым будет последним забран — это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет — то это не финал", — заявил начальник ГУР.

Разведчик подчеркнул, что завершить войну можно только возвращением к границам 1991 года, Украина никогда не откажется от каких-либо своих территорий, а восстановление территориальной целостности в 2023 году является "вполне достижимым заданием". 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Крым разведка наступление Кирилл Буданов
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