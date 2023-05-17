Буданов объяснил свои слова про "убивать россиян в любой точке мира": Военных преступников

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пояснил, что под фразой об убийствах россиян "в любой точке мира" подразумевал ликвидацию именно военных преступников. По его словам, из цитаты было удалено указанное уточнение. Об этом он сказал в интервью блогеру Сергею Иванову.

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Ранее в интервью Yahoo News Буданов в ответ на просьбу прокомментировать возможную причастность украинской стороны к убийству Дарьи Дугиной сказал: "Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины".

В разговоре с Ивановым Буданов утверждает, что цитата не полная.

"Это порезанная версия. Из нее вырезали самое главное: россиян, являющихся военными преступниками, которые совершили преступления против человечности, уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, убийств... Это о них говорилось. Из этой цитаты выброшено уточнение", – сказал руководитель военной разведки.

"У меня нет ничего, как бы это плохо ни звучало, ничего личного против россиян. Они мне не нравятся. Я тоже это откровенно говорю... Есть доказанные факты. Человек является преступником. Он должен быть наказан", – продолжил Буданов.

Он заявил, что разведка сотрудничает с россиянами, которые против войны и "готовы к видоизменению России".

"Но такие откровенные подонки... Это абсолютная правда, еще раз вам это подтверждаю, я не боюсь своих слов: такие случаи были и будут продолжаться. В любой стране мира эти люди в конце концов понесут заслуженное наказание. Заслуженным наказанием за такие деяния может быть исключительно их ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение. Я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь", – пояснил глава ГУР.

В Государственном департаменте США сказали, что не одобряют нападение на гражданских, комментируя заявление Буданова.

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