В России взорвали джип пропагандиста Дугина, погибла его дочь

Вечером 20 августа в России взорвали автомобиль российского пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья, против которой были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против России за вторжение в Украину. Об этом сообщает российское средство пропаганды ТАСС и соратники Дугина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате водитель погибла.

Соратник Дугина Петр Лундстерм сообщил, что погибла Дарья Дугина, а в автомобиле должен был находиться ее отец – они собирались вместе возвращаться с российского пропагандистского фестиваля.

Дугин приехал на место аварии.

Александр Дугин в 2014 и 2015 годах внесен в санкционные списки Евросоюза, США и Канады. Его дочь Дарья в июле была внесена в санкционные списки Великобритании.

С начала 2000-х годов Дугин отстаивал идеи евразийства, русского мира и крайнего русского этнического национализма, предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти, которую он упрекал в отсутствии какой-либо идеологии. Сторонник ввода войск в Украину и оккупации всей ее территории, кроме западных областей.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.