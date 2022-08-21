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В России взорвали джип пропагандиста Дугина, погибла его дочь

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 01:20
В России взорвали джип пропагандиста Дугина, погибла его дочь - Фото
Дарья Дугина (Фото: россми)

Вечером 20 августа в России взорвали автомобиль российского пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья, против которой были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против России за вторжение в Украину. Об этом сообщает российское средство пропаганды ТАСС и соратники Дугина.

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Как отмечается, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате водитель погибла.

Соратник Дугина Петр Лундстерм сообщил, что погибла Дарья Дугина, а в автомобиле должен был находиться ее отец – они собирались вместе возвращаться с российского пропагандистского фестиваля.

В России взорвали джип пропагандиста Дугина, погибла его дочь

Дугин приехал на место аварии.

В России взорвали джип пропагандиста Дугина, погибла его дочь

Александр Дугин в 2014 и 2015 годах внесен в санкционные списки Евросоюза, США и Канады. Его дочь Дарья в июле была внесена в санкционные списки Великобритании.

С начала 2000-х годов Дугин отстаивал идеи евразийства, русского мира и крайнего русского этнического национализма, предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти, которую он упрекал в отсутствии какой-либо идеологии. Сторонник ввода войск в Украину и оккупации всей ее территории, кроме западных областей.

Наталия Медведева
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дтп Александр Дугин пропагандист
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