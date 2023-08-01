Два білоруських вертольоти перетнули польський кордон. Польща вжила заходів у відповідь – фото

Сьогодні, 1 серпня, два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Варшава вжила заходів у відповідь. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

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Як зазначається, порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які тренувалися поблизу кордону, сталося в районі Біловежі.

Уточнюється, що білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання.

Гелікоптери, які порушили повітряний простір Польщі, йшли на дуже малій висоті, що ускладнює їх виявлення радіолокаційними системами, заявили у польському Міноборони.

У зв'язку з інцидентом міністр національної оборони Польщі, голова Комітету національної безпеки та оборони Маріуш Блащак скликав засідання Комітету.

Блащак наказав збільшити кількість військ на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Про інцидент проінформували НАТО.

Комітет домовився про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі до МЗС Польщі для роз'яснення інциденту.

У Міноборони Польщі зазначили, що останнім часом Росія та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі.

Раніше сьогодні польські ЗМІ повідомили, що вранці з'явилися фотографії білоруських гелікоптерів, зроблені зблизька біля Біловежі, від якої до кордону з Білоруссю близько 3 км прямою.

У Міноборони Білорусі назвали "надуманими" звинувачення у порушенні кордону Польщі гелікоптерами Мі-24 та Мі-8 білоруських ВПС та військ ППО, нібито для "виправдання" нарощування сил та засобів біля білоруського кордону. Стверджують, що кордон не порушували.

30 липня розвідслужба Польщі повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

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