Два беларуских вертолета пересекли польскую границу. Польша приняла ответные меры – фото
Сегодня, 1 августа, два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Варшава приняла ответные меры. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.
Как отмечается, нарушение воздушного пространства Польши двумя беларускими вертолетами, которые тренировались вблизи границы, произошло в районе Беловежи.
Уточняется, что беларуская сторона заранее проинформировала польскую сторону об учениях.
Вертолеты, которые нарушили воздушное пространство Польши, шли на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами, заявили в польском Минобороны.
В связи с инцидентом министр национальной обороны Польши, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак созвал заседание Комитета.
Блащак приказал увеличить количество войск на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.
Об инциденте проинформировали НАТО.
Комитет договорился о вызове временного поверенного в делах Беларуси в МИД Польши для разъяснения инцидента.
В Минобороны Польши отметили, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши.
Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что утром появились фотографии беларуских вертолетов, сделанные с близкого расстояния возле Беловежи, от которой до границы с Беларусью около 3 км по прямой.
В Минобороны Беларуси назвали "надуманными" обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 беларуских ВВС и войск ПВО, якобы для "оправдания" наращивания сил и средств у беларуской границы. Утверждают, что границу не нарушали.
- 30 июля разведслужба Польши сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно.
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