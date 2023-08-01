Два беларуских вертолета пересекли польскую границу. Польша приняла ответные меры – фото

Сегодня, 1 августа, два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Варшава приняла ответные меры. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

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Как отмечается, нарушение воздушного пространства Польши двумя беларускими вертолетами, которые тренировались вблизи границы, произошло в районе Беловежи.

Уточняется, что беларуская сторона заранее проинформировала польскую сторону об учениях.

Вертолеты, которые нарушили воздушное пространство Польши, шли на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами, заявили в польском Минобороны.

В связи с инцидентом министр национальной обороны Польши, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак созвал заседание Комитета.

Блащак приказал увеличить количество войск на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Об инциденте проинформировали НАТО.

Комитет договорился о вызове временного поверенного в делах Беларуси в МИД Польши для разъяснения инцидента.

В Минобороны Польши отметили, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши.

Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что утром появились фотографии беларуских вертолетов, сделанные с близкого расстояния возле Беловежи, от которой до границы с Беларусью около 3 км по прямой.

В Минобороны Беларуси назвали "надуманными" обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 беларуских ВВС и войск ПВО, якобы для "оправдания" наращивания сил и средств у беларуской границы. Утверждают, что границу не нарушали.

30 июля разведслужба Польши сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно.

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