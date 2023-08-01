Журналистка беларуской службы телеканала Настоящее время под видом желающей познакомится девушки поговорила на соответствующем ресурсе с российским боевиком террористической группы Вагнера, который дислоцирован с другими наемниками в лагере под Осиповичами. Попытка выяснить подробности размещения в Беларуси была малоэффективной, но кое-что узнать удалось. Мужчина рассказал ей о планах, зарплатах и о том, что им пообещал местный диктатор Александр Лукашенко.

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Воюющий с 2014 года террорист "Александр", которому больше 30 лет, назвал себя "грязным наемником" и рассказал об обучении беларуских военных штурмам, работе малыми пехотными группами, обращению с картами, а те "в шоке" и "вообще деревянные".

С его слов, Лукашенко "приютил" их, а сейчас "сделал отпуск". Глава Осиповичского района, сказал он со слов продавщицы, якобы "строго-настрого" запретил местным жителям общаться с вагнеровцами.

Еще Лукашенко, заявил россиянин, дает "по желанию гражданство", что "здесь мы "чистые" и открыта дорога в Америку" – "через Европу пойдем". В Беларуси им платят эквивалент 24 000 беларуских рублей (около 350 000 грн) – не уточнил, за какой период, и обещают пенсию в эквиваленте 110 000 грн.

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Оккупант рассказал, что сейчас они перегоняют и регистрируют автомобили, которые отняли у гражданских в Украине.

Насчет "бунта" Пригожина ранее судимый наемник заявил, что "так надо", потому что "минобороны – предатели, продают припасы на хохлому".

На реплику журналистки "Не понимаю, зачем вообще воевать", он сказал: "За деньги. Война – это бизнес е**чих масштабов, которые нам и не снились". На реакцию "А то, что люди погибают? За что", сказал "Расходник, и это не нам решать. Это верхушки, а мы даже не пешки. А кто воевать будет? Если не мы, то ваши дети, братья. Все ссут, а нам п***й".

По словам военного преступника, он в группа Вагнера "и пришел, чтобы опасность была рядом", потому что "это затягивает больше, чем власть".

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Собеседник подставной "девушки на сайте знакомств" рассказал, что солдат срочной службы в РФ "как мясо" отправляют на фронт, потому что "государству п** на народ, это бизнес".

Он заявил, что "ночью на задачу ходили, на границе проблемы были – поляки, мы их [проблемы] устранили", затем уточнил, что речь не о границе с Польшей.

(Премьер Польши Матеуш Моравецкий на днях говорил, что "более 100" вагнеровцев выдвинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно).

По словам террориста, они "в Польшу пойдут для задачи", но "пока тишина, не хрюкают".

Что из этих слов правда, что – бахвальство и дезинформация, неизвестно.

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