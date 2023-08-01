Журналистка беларуской службы телеканала Настоящее время под видом желающей познакомится девушки поговорила на соответствующем ресурсе с российским боевиком террористической группы Вагнера, который дислоцирован с другими наемниками в лагере под Осиповичами. Попытка выяснить подробности размещения в Беларуси была малоэффективной, но кое-что узнать удалось. Мужчина рассказал ей о планах, зарплатах и о том, что им пообещал местный диктатор Александр Лукашенко.
Воюющий с 2014 года террорист "Александр", которому больше 30 лет, назвал себя "грязным наемником" и рассказал об обучении беларуских военных штурмам, работе малыми пехотными группами, обращению с картами, а те "в шоке" и "вообще деревянные".
С его слов, Лукашенко "приютил" их, а сейчас "сделал отпуск". Глава Осиповичского района, сказал он со слов продавщицы, якобы "строго-настрого" запретил местным жителям общаться с вагнеровцами.
Еще Лукашенко, заявил россиянин, дает "по желанию гражданство", что "здесь мы "чистые" и открыта дорога в Америку" – "через Европу пойдем". В Беларуси им платят эквивалент 24 000 беларуских рублей (около 350 000 грн) – не уточнил, за какой период, и обещают пенсию в эквиваленте 110 000 грн.
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Оккупант рассказал, что сейчас они перегоняют и регистрируют автомобили, которые отняли у гражданских в Украине.
Насчет "бунта" Пригожина ранее судимый наемник заявил, что "так надо", потому что "минобороны – предатели, продают припасы на хохлому".
На реплику журналистки "Не понимаю, зачем вообще воевать", он сказал: "За деньги. Война – это бизнес е**чих масштабов, которые нам и не снились". На реакцию "А то, что люди погибают? За что", сказал "Расходник, и это не нам решать. Это верхушки, а мы даже не пешки. А кто воевать будет? Если не мы, то ваши дети, братья. Все ссут, а нам п***й".
По словам военного преступника, он в группа Вагнера "и пришел, чтобы опасность была рядом", потому что "это затягивает больше, чем власть".
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Собеседник подставной "девушки на сайте знакомств" рассказал, что солдат срочной службы в РФ "как мясо" отправляют на фронт, потому что "государству п** на народ, это бизнес".
Он заявил, что "ночью на задачу ходили, на границе проблемы были – поляки, мы их [проблемы] устранили", затем уточнил, что речь не о границе с Польшей.
(Премьер Польши Матеуш Моравецкий на днях говорил, что "более 100" вагнеровцев выдвинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно).
По словам террориста, они "в Польшу пойдут для задачи", но "пока тишина, не хрюкают".
Что из этих слов правда, что – бахвальство и дезинформация, неизвестно.
- Под вечер 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву под ложным предлогом. Вечером следующего дня он договорился с Кремлем якобы через вассала Кремля в Минске Лукашенко, и отвел войска.
- Кремль заявил, что Пригожин уедет в Беларусь, Лукашенко сказал, что террористы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- В июле вагнеровцы начали прибывать в Беларусь. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
- СМИ выяснили, что главарь вагнеровцев в Беларуси – уроженец Украины, воевавший в Чечне и Сирии.
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