Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер – доклад парламента Британии
Палата общин парламента Великобритании считает неэффективной работу правительства страны по противодействию международным операциям российской террористической группировки Вагнера. Доклад, посвященный анализу этой работы, опубликован на сайте парламента.
Комитет по международным делам Палаты общин парламента Британии опубликовал доклад "Оружие за золото: раскрытие сети Вагнера", в котором раскритиковал правительство за неэффективность противодействия расширению операций группировки наемников.
Авторы доклада использовали для анализа публичные источники, а также письменные показания неназванного бывшего командира группировки.
В докладе проанализированы операции российских наемников в семи странах мира – в Украине, Сирии, Центральноафриканской Республике, Судане, Ливии, Мозамбике и Мали. Целью анализа была оценка ущерба, который понесли интересы Британии из-за деятельности группировки Вагнера, и эффективность действий правительства по защите этих интересов.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что правительство удручающе недооценивает влияния Группы Вагнера за пределами Европы, в частности, ее влияние на государства Африки", — сказала BBC председатель парламентского комитета и соавтор доклада Алисия Кернс.
В докладе подчеркивается, что группировка Вагнера разработала успешную и прибыльную бизнес-модель, которая реализуется в странах Африки для обогащения (в основном за счет местного населения) как самой группировки, так и ее кураторов во власти РФ.
Кернс считает, что за 10 лет существования группировки Вагнера правительство Британии "так и не обзавелось связной стратегией" противодействия российским террористам, а системная борьба с операциями группировки просто отсутствовала.
"Это позволило сети разрастаться, проникнуть вглубь Африки и эксплуатировать страны, которые ослаблены конфликтами и нестабильностью... Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер", – сказала Кернс.
Парламентарии считают, что Британии необходимо предлагать нестабильным странам альтернативу, которая могла бы конкурировать с тем, что предлагает им группировка Вагнера, и "решительнее применять санкции к тем, кто финансирует эту структуру", так как действующих санкций недостаточно.
Подчеркивается, что "цель внешней политики Кремля — заставить несостоятельные государства полагаться на сеть Вагнера".
Как пишет Reuters, представитель Форин-офис прокомментировал доклад, заявив, что Британия "ввела жесткие санкции против группировки Вагнера, включая ее лидера Евгения Пригожина и нескольких ключевых командиров, ограничив их поездки и заморозив их активы".
- В сентябре 2021 года в РФ подтвердили, что переходное правительство Мали наняло так называемую ЧВК "Вагнер" якобы для "борьбы с терроризмом".
- В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.
- В ноябре 2022 года неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК "Вагнер" в ЦАР.
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