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Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер – доклад парламента Британии

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 07:53
Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер – доклад парламента Британии - Фото
Шеврон группировки Вагнера (Фото - скриншот с видео)

Палата общин парламента Великобритании считает неэффективной работу правительства страны по противодействию международным операциям российской террористической группировки Вагнера. Доклад, посвященный анализу этой работы, опубликован на сайте парламента.    

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Комитет по международным делам Палаты общин парламента Британии опубликовал доклад "Оружие за золото: раскрытие сети Вагнера", в котором раскритиковал правительство за неэффективность противодействия расширению операций группировки наемников.

Авторы доклада использовали для анализа публичные источники, а также письменные показания неназванного бывшего командира группировки.  

В докладе проанализированы операции российских наемников в семи странах мира – в Украине, Сирии, Центральноафриканской Республике, Судане, Ливии, Мозамбике и Мали. Целью анализа была оценка ущерба, который понесли интересы Британии из-за деятельности группировки Вагнера, и эффективность действий правительства по защите этих интересов.   

"Мы глубоко обеспокоены тем, что правительство удручающе недооценивает влияния Группы Вагнера за пределами Европы, в частности, ее влияние на государства Африки", — сказала BBC  председатель парламентского комитета и соавтор доклада Алисия Кернс.

В докладе подчеркивается, что группировка Вагнера разработала успешную и прибыльную бизнес-модель, которая реализуется в странах Африки для обогащения (в основном за счет местного населения) как самой группировки, так и ее кураторов во власти РФ.

Кернс считает, что за 10 лет существования группировки Вагнера правительство Британии "так и не обзавелось связной стратегией" противодействия российским террористам, а системная борьба с операциями группировки просто отсутствовала.

"Это позволило сети разрастаться, проникнуть вглубь Африки и эксплуатировать страны, которые ослаблены конфликтами и нестабильностью... Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер", – сказала Кернс.

Парламентарии считают, что Британии необходимо предлагать нестабильным странам альтернативу, которая могла бы конкурировать с тем, что предлагает им группировка Вагнера, и "решительнее применять санкции к тем, кто финансирует эту структуру", так как действующих санкций недостаточно.

Подчеркивается, что "цель внешней политики Кремля — заставить несостоятельные государства полагаться на сеть Вагнера".

Как пишет Reuters, представитель Форин-офис прокомментировал доклад, заявив, что Британия "ввела жесткие санкции против группировки Вагнера, включая ее лидера Евгения Пригожина и нескольких ключевых командиров, ограничив их поездки и заморозив их активы".

20 июля Великобритания расширила список санкций в отношении группировки Вагнера и ее членов, введенных в 2020 году, и добавила в него 13 физических и юридических лиц, которые связаны с преступлениями в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.

Читайте также: ЧВК "Вагнер" финансирует войну в Украине за счет добычи золота в Африке – Politico

Сергей Бережной
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