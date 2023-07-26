Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер – доклад парламента Британии

Палата общин парламента Великобритании считает неэффективной работу правительства страны по противодействию международным операциям российской террористической группировки Вагнера. Доклад, посвященный анализу этой работы, опубликован на сайте парламента.

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Комитет по международным делам Палаты общин парламента Британии опубликовал доклад "Оружие за золото: раскрытие сети Вагнера", в котором раскритиковал правительство за неэффективность противодействия расширению операций группировки наемников.

Авторы доклада использовали для анализа публичные источники, а также письменные показания неназванного бывшего командира группировки.

В докладе проанализированы операции российских наемников в семи странах мира – в Украине, Сирии, Центральноафриканской Республике, Судане, Ливии, Мозамбике и Мали. Целью анализа была оценка ущерба, который понесли интересы Британии из-за деятельности группировки Вагнера, и эффективность действий правительства по защите этих интересов.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что правительство удручающе недооценивает влияния Группы Вагнера за пределами Европы, в частности, ее влияние на государства Африки", — сказала BBC председатель парламентского комитета и соавтор доклада Алисия Кернс.

В докладе подчеркивается, что группировка Вагнера разработала успешную и прибыльную бизнес-модель, которая реализуется в странах Африки для обогащения (в основном за счет местного населения) как самой группировки, так и ее кураторов во власти РФ.

Кернс считает, что за 10 лет существования группировки Вагнера правительство Британии "так и не обзавелось связной стратегией" противодействия российским террористам, а системная борьба с операциями группировки просто отсутствовала. "Это позволило сети разрастаться, проникнуть вглубь Африки и эксплуатировать страны, которые ослаблены конфликтами и нестабильностью... Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер", – сказала Кернс.

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