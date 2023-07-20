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Британия расширила санкции против террористов Группы Вагнера за их преступления в Африке

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 17:44
Британия расширила санкции против террористов Группы Вагнера за их преступления в Африке - Фото
Эмблема ЧВК "Вагнер" (Фото - скриншот с видео)

Великобритания расширила список санкций, введенных в отношении российской террористической группировки Вагнера и ее членов, и добавила в него 13 физических и юридических лиц, которые связаны с преступлениями в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане. Сообщение об этом опубликовано правительством Великобритании.

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Ранее Великобритания уже ввела санкции против группировки Вагнера, ее главаря Евгения Пригожина и нескольких его подручных за их участие в незаконном вторжении России в Украину.

Сегодня список дополнен именами, в числе прочих, Ивана Маслова (главарь отрядов Вагнера в Мали, США ввели против него санкции 26 мая), Виталия Перфильева и Константина Пикалова (главари отрядов Вагнера в Центральноафриканской Республике). Правительство Великобритании считает, что они "преднамеренно выбирали в качестве жертв гражданское население". 

Еще пять юридических и физических лиц (компания M-Invest, ее горнодобывающие дочерние фирмы Menroe Gold и Al-Solag Mining, а также их руководители Александр Мандель и Михаил Потепкин) включены в санкционные списки за "создание угрозы миру и стабильности в Судане", в том числе за поставки оружия и военной техники и участие в пропагандистских дезинформационных кампаниях.  

Как заявил министр международного развития правительства Британии Эндрю Митчелл, "группа Вагнера совершает зверства в Украине, а также безнаказанно действует в таких странах, как Мали, Центральноафриканская Республика и Судан. Где бы Вагнер ни появлялся, он оказывает катастрофическое влияние на состояние общества, усугубляет существующие конфликты и наносит ущерб репутации принимающих стран".

Читайте также: ЧВК "Вагнер" финансирует войну в Украине за счет добычи золота в Африке – Politico

Сергей Бережной
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