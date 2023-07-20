Британія розширила санкції проти терористів Групи Вагнера за їхні злочини в Африці

Велика Британія розширила список санкцій, запроваджених щодо російського терористичного угруповання Вагнера та його членів, і додала до нього 13 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних зі злочинами в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані. Повідомлення про це опубліковано урядом Великої Британії.

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Раніше Велика Британія вже запровадила санкції проти угруповання Вагнера, її ватажка Євгенія Пригожина та кількох його підручних за їхню участь у незаконному вторгненні Росії в Україну.

Сьогодні список доповнений іменами, серед інших, Івана Маслова (ватажок загонів Вагнера в Малі, США ввели проти нього санкції 26 травня), Віталія Перфільєва та Костянтина Пікалова (ватажки загонів Вагнера у Центральноафриканській Республіці). Уряд Великої Британії вважає, що вони "навмисно обирали жертвами громадянське населення".

Ще п'ять юридичних та фізичних осіб (компанія M-Invest, її гірничодобувні дочірні фірми Menroe Gold та Al-Solag Mining, а також їх керівники Олександр Мандель та Михайло Потєпкін) включені до санкційних списків за "створення загрози миру та стабільності в Судані", зокрема за постачання зброї та військової техніки та участь у пропагандистських дезінформаційних кампаніях.

Як заявив міністр міжнародного розвитку уряду Британії Ендрю Мітчелл, "група Вагнера чинить звірства в Україні, а також безкарно діє в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка та Судан. Де б Вагнер не з'являвся, він катастрофічно впливає на стан суспільства, посилює наявні конфлікти і завдає шкоди репутації країн, що його приймають.

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