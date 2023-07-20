Британія розширила санкції проти терористів Групи Вагнера за їхні злочини в Африці
Велика Британія розширила список санкцій, запроваджених щодо російського терористичного угруповання Вагнера та його членів, і додала до нього 13 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних зі злочинами в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані. Повідомлення про це опубліковано урядом Великої Британії.
Раніше Велика Британія вже запровадила санкції проти угруповання Вагнера, її ватажка Євгенія Пригожина та кількох його підручних за їхню участь у незаконному вторгненні Росії в Україну.
Сьогодні список доповнений іменами, серед інших, Івана Маслова (ватажок загонів Вагнера в Малі, США ввели проти нього санкції 26 травня), Віталія Перфільєва та Костянтина Пікалова (ватажки загонів Вагнера у Центральноафриканській Республіці). Уряд Великої Британії вважає, що вони "навмисно обирали жертвами громадянське населення".
Ще п'ять юридичних та фізичних осіб (компанія M-Invest, її гірничодобувні дочірні фірми Menroe Gold та Al-Solag Mining, а також їх керівники Олександр Мандель та Михайло Потєпкін) включені до санкційних списків за "створення загрози миру та стабільності в Судані", зокрема за постачання зброї та військової техніки та участь у пропагандистських дезінформаційних кампаніях.
Як заявив міністр міжнародного розвитку уряду Британії Ендрю Мітчелл, "група Вагнера чинить звірства в Україні, а також безкарно діє в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка та Судан. Де б Вагнер не з'являвся, він катастрофічно впливає на стан суспільства, посилює наявні конфлікти і завдає шкоди репутації країн, що його приймають.
- У вересні 2021 року у РФ підтвердили, що перехідний уряд Малі найняв так звану ПВК "Вагнер" нібито для "боротьби з тероризмом".
- У серпні 2022 року експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера з високою ймовірністю причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі.
- У листопаді 2022 року невідомий літак завдав удару по базі ПВК "Вагнер" в ЦАР.
- Найманці Вагнера добувають для Путіна золото в Судані та возять його звідти під виглядом печива.
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