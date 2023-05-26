США ввели санкції проти ватажка банди вагнерівців у Малі

США ввели санкції щодо керівника операцій терористичного угруповання Вагнера в Малі, якого підозрюють у контрабанді зброї до Росії. Заяву про це опублікувало міністерство фінансів США.

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Скарбниця США ввела санкції щодо громадянина РФ Івана Маслова, якого вважають керівником операцій терористичного угруповання Вагнера в Малі та підозрюють у контрабандному перекиданні до Росії зброї для війни з Україною.

У заяві йдеться, що США бачать ознаки того, що угруповання Вагнера намагалося закупити системи озброєнь у іноземних постачальників і за допомогою підроблених документів використовувати Малі як третю сторону для переправляння зброї до Росії. Серед зброї, яку вагнерівці намагалися таким чином придбати, були міни, БПЛА, радари та контрбатарейні системи.

США вважають, що Маслов тісно взаємодіяв з владою Малі, щоб розширити присутність у країні російських найманців. Він також організував зустрічі власника групи Вагнер Євгена Пригожина з представниками низки країн Африки та просував його бізнес-інтереси у видобувному секторі на континенті.

Заступник міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що "присутність угруповання Вагнера на африканському континенті є дестабілізуючим чинником для будь-якої країни, яка дозволяє розмістити ресурси цієї групи на своїй суверенній території".

19 травня ЗМІ повідомляли, що угруповання Вагнера намагається використати треті країни для приховування постачання зброї своїм найманцям, які воюють проти України. У журналістських розслідуваннях також зазначалося, що підставна компанія Пригожина закупила 20 000 бойових шоломів у Китаї.

У вересні 2021 року в РФ підтвердили, що перехідний уряд Малі найняв так звану "ЧВК Вагнера" нібито для "боротьби з тероризмом".

У серпні 2022 року в експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера з високою ймовірністю причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі .

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