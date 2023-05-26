США ввели санкции против главаря банды вагнеровцев в Мали

США ввели санкции в отношении руководителя операций террористической группировки Вагнера в Мали, которого подозревают в контрабанде оружия в Россию. Заявление об этом опубликовало министерство финансов США.

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Казначейство США ввело санкции в отношении гражданина РФ Ивана Маслова, которого считают руководителем операций террористической группировки Вагнера в Мали и подозревают в контрабандной переброске в Россию оружия для войны с Украиной.

В заявлении говорится, что США видят признаки того, что группировка Вагнера пыталась закупить системы вооружений у иностранных поставщиков и с помощью поддельных документов использовать Мали в качестве третьей стороны для переправки оружия в Россию. Среди оружия, которое вагнеровцы пытались таким образом приобрести, были мины, БПЛА, радары и контрбатарейные системы.

США считают, что Маслов тесно взаимодействовалс властями Мали, чтобы расширить присутствие в стране российских наемников. Он также организовал встречи владельца группы Вагнер Евгения Пригожина с представителями ряда стран Африки и продвигал его бизнес-интересы в добывающем секторе на континенте.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что "присутствие группировки Вагнера на африканском континенте является дестабилизирующим фактором для любой страны, которая позволяет разместить ресурсы этой группы на своей суверенной территории".

19 мая СМИ сообщали, что группировка Вагнера пытается использовать третьи страны для сокрытия поставок оружия своим наемникам, которые воюют против Украины. В журналистских расследованиях также говорилось, что подставная компания Пригожина закупила 20 000 боевых шлемов в Китае.

В сентябре 2021 года в РФ подтвердили, что переходное правительство Мали наняло так называемую "ЧВК Вагнера" якобы для "борьбы с терроризмом".

В августе 2022 года в эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.

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