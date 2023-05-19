ЧВК Вагнера пытается использовать Мали для поставок оружия на войну против Украины – CNN

Террористическая организация Группа Вагнера пытается использовать Мали, чтобы скрыть поставки оружия для войны против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.

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Как отмечается, ЧВК Вагнера пытается использовать третьи страны для сокрытия поставок оружия своим наемникам, которые воюют против Украины.

В частности, по словам американского чиновника, "вагнеровцы" хотели получить оружие через Мали, где ЧВК имеет прочные связи и влияние.

Чиновник, ссылаясь на рассекреченные разведывательные данные, заявил, что администрация президента США была проинформирована, что ЧВК Вагнера пыталась отправить груз в Украину через Мали и фальсифицировала документы для трансакций.

Подчеркивается: пока нет признаков того, что ЧВК успешно закупила вооружение, но "вагнеровцы" продолжают работу по закупке мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем через контакты в Мали для использования в Украине, сказал чиновник.

"Мы внимательно следим за этим", — добавил американский чиновник.

Ранее сегодня в расследовании FT говорилось, что подставная компания Пригожина закупила 20 000 боевых шлемов в Китае.

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