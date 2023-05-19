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ЧВК Вагнера пытается использовать Мали для поставок оружия на войну против Украины – CNN

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 18:07
ЧВК Вагнера пытается использовать Мали для поставок оружия на войну против Украины – CNN - Фото
Евгений Пригожин (скриншот с видео)

Террористическая организация Группа Вагнера пытается использовать Мали, чтобы скрыть поставки оружия для войны против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.

Как отмечается, ЧВК Вагнера пытается использовать третьи страны для сокрытия поставок оружия своим наемникам, которые воюют против Украины.

В частности, по словам американского чиновника, "вагнеровцы" хотели получить оружие через Мали, где ЧВК имеет прочные связи и влияние.

Чиновник, ссылаясь на рассекреченные разведывательные данные, заявил, что администрация президента США была проинформирована, что ЧВК Вагнера пыталась отправить груз в Украину через Мали и фальсифицировала документы для трансакций.

Подчеркивается: пока нет признаков того, что ЧВК успешно закупила вооружение, но "вагнеровцы" продолжают работу по закупке мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем через контакты в Мали для использования в Украине, сказал чиновник.

"Мы внимательно следим за этим", — добавил американский чиновник.

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Наталья Медведева
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