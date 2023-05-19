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ПВК Вагнера намагається використати Малі для постачання зброї на війну проти України – CNN

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 18:07
ПВК Вагнера намагається використати Малі для постачання зброї на війну проти України – CNN - Фото
Євген Пригожин (скриншот з відео)

Терористична організація Група Вагнера намагається використати Малі, щоб приховати постачання зброї для війни проти України. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційного представника США.

Як зазначається, ПВК Вагнера намагається використати треті країни для приховування постачання зброї своїм найманцям, які воюють проти України.

Зокрема, за словами американського чиновника, "вагнерівці" хотіли отримати зброю через Малі, де ПВК має міцні зв'язки та вплив.

Чиновник, посилаючись на розсекречені розвідувальні дані, заявив, що адміністрація президента США була проінформована, що ПВК Вагнера намагалася відправити вантаж в Україну через Малі та фальсифікувала документи для трансакцій.

Наголошується: поки що немає ознак того, що ПВК успішно закупила озброєння, але "вагнерівці" продовжують роботу із закупівлі мін, безпілотників, радарів та контрбатарейних систем через контакти у Малі для використання в Україні, сказав чиновник.

"Ми уважно стежимо за цим", – додав американський чиновник.

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Наталія Медведєва
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