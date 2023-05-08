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Без зеков. Кого сейчас вербуют в ЧВК Вагнера, как ищут – видео журналистов-расследователей видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 17:01
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После того, как террористическая организация Группа Вагнера была лишена возможности пополнять свои ряды за счет заключенных российских тюрем, вагнеровцы стали искать наемников-добровольцев. Как это происходит и кто может стать боевиком ЧВК Вагнера, выяснили журналисты расследовательского проекта "Система", передает Настоящее время.

Как оказалось, ЧВК Вагнера для привлечения новых наемников развешивает рекламные объявления на улицах российских городов, в общественных местах, возле учебных заведений.

Рекламные ролики террористов показывают на региональном телевидении.

Много рекламы вагнеровцев в соцсетях – особенно в "ВКонтакте" и на их собственных каналах.

Журналисты выяснили, что вступить в террористическую организацию могут даже те, кому формально путь в ЧВК Вагнера закрыт, – обвиненные в торговле наркотиками, скрывающиеся от суда, люди, у которых есть татуировки со свастиками.

Как стало известно, вербовщики не скрывают от кандидатов, которые хотят быть боевиками в Африке, что наемники на войну в Украине – смертники.

"Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую будешь тратить сам", – сказал вербовщик журналисту, который выдал себя за потенциального добровольца.

  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
  • Сегодня, 8 мая, в ВСУ сообщили, что потери России за время боев за Бахмут могут быть больше 100 000 человек

Читайте также: Новые детали "утечки" из Пентагона. ЧВК Вагнера пыталась купить оружие в Турции – WP

Наталія Медведєва
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