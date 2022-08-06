UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ООН подозревает ЧВК Вагнера в массовых убийствах в Мали

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 13:24
ООН подозревает ЧВК Вагнера в массовых убийствах в Мали - Фото
Шеврон вагнеровцев - иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

Эксперты ООН расследовали случаи массовых убийств мирных жителей в Мали и пришли к выводу, что к ним с высокой вероятностью причастны российские наемники из ЧВК Вагнера. Текст доклада попал в распоряжение информагентства dpa, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 78-страничном отчете, который передан в Совет Безопасности ООН, утверждается, что военные, которые действовали от имени правительства Мали, убили не менее 30 мирных жителей только в одной из деревень. Со слов очевидцев преступники описаны в отчете как "белокожие солдаты".

Российская частная военная компания Вагнера, наемников из которой пригласили в страну власти Мали, в докладе напрямую не упоминается. Однако, по информации dpa, эксперты не сомневаются, что эти солдаты являются россиянами. В пользу этого свидетельствует, например, использование ими веревок из запасов российской армии.

Инцидент, который стал основой доклада, произошел 5 марта 2022 года. "Группа белокожих солдат" прибыла деревню, затем, по словам очевидцев, "солдаты собрали взрослых мужчин и подростков, связали им руки за спиной и завязали глаза". Среди захваченных были как жители деревни, так и пришедшие в нее за водой из других поселений.   

Солдаты разграбили в деревне дома и блокировали в них женщин и детей. После этого они избили дубинками связанных мужчин. Затем вывезли более 30 мужчин. На следующий день их тела обнаружили в четырех километрах от деревни – их застрелили, а затем сожгли, сказано в отчете.

Эксперты указывают, что инцидент был лишь одним эпизодом в действиях военных против мирного населения Мали. 

  • В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.
  • В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось к ЧВК Вагнера с просьбой дать людей для "борьбы с терроризмом".
  • 25 ноября Европарламент осудил "чудовищные преступления", совершенные российской ЧВК Вагнера, и возложил ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на власти России.

Читайте также: ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
африка военные преступления ЧВК Вагенра мали
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 