ООН подозревает ЧВК Вагнера в массовых убийствах в Мали

Эксперты ООН расследовали случаи массовых убийств мирных жителей в Мали и пришли к выводу, что к ним с высокой вероятностью причастны российские наемники из ЧВК Вагнера. Текст доклада попал в распоряжение информагентства dpa, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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В 78-страничном отчете, который передан в Совет Безопасности ООН, утверждается, что военные, которые действовали от имени правительства Мали, убили не менее 30 мирных жителей только в одной из деревень. Со слов очевидцев преступники описаны в отчете как "белокожие солдаты".

Российская частная военная компания Вагнера, наемников из которой пригласили в страну власти Мали, в докладе напрямую не упоминается. Однако, по информации dpa, эксперты не сомневаются, что эти солдаты являются россиянами. В пользу этого свидетельствует, например, использование ими веревок из запасов российской армии.

Инцидент, который стал основой доклада, произошел 5 марта 2022 года. "Группа белокожих солдат" прибыла деревню, затем, по словам очевидцев, "солдаты собрали взрослых мужчин и подростков, связали им руки за спиной и завязали глаза". Среди захваченных были как жители деревни, так и пришедшие в нее за водой из других поселений.

Солдаты разграбили в деревне дома и блокировали в них женщин и детей. После этого они избили дубинками связанных мужчин. Затем вывезли более 30 мужчин. На следующий день их тела обнаружили в четырех километрах от деревни – их застрелили, а затем сожгли, сказано в отчете.

Эксперты указывают, что инцидент был лишь одним эпизодом в действиях военных против мирного населения Мали.

В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось к ЧВК Вагнера с просьбой дать людей для "борьбы с терроризмом".

25 ноября Европарламент осудил "чудовищные преступления", совершенные российской ЧВК Вагнера, и возложил ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на власти России.

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Сергей Бережной

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