Неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК Вагнера в Африке – Atlas news

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неизвестный самолет нанес удар по базе частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает Atlas news.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно заявлению правительства ЦАР, ранним утром 28 ноября неизвестный самолет нанес авиаудары по силам ЦАР и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа.

В официальном коммюнике сообщается, что неопознанный самолет "сбросил взрывчатку на город, на базу наших Сил обороны и безопасности и наших союзников", что "причинило значительный материальный ущерб".

В заявлении добавлено, что после нанесения удара самолет пролетел над городом Бозум, взял направление на север ЦАР и пересек государственную границу республики.

В разговоре с AFP местные чиновники подтвердили, что объектом удара были вагнеровцы.

По словам мэра Боссангоа, пострадала хлопковая фабрика, которую использовали русские.

Сообщается, что количество пострадавших, если они есть, остается неизвестным.

Хотя точное происхождение самолета остается неясным, правительство ЦАР предположило, что он прилетел из соседнего Чада – у этих стран напряженные отношения, бывают столкновения на границе.

ЦАР обвиняет Чад в вооружении и размещении повстанческих групп, действующих в приграничных районах.

#RCA : Une base russe a fait l'objet d'une attaque aérienne la nuit dernière à Bossangoa . Les sources confirment les faits et les autorités militaires n'ont pas encore fait une déclaration officielle. pic.twitter.com/03u4oD69dh — Léo Papy Benam (@BenamJos) November 28, 2022

В августе эксперты ООН заявили, что подозревают ЧВК Вагнера в массовых убийствах в африканской стране Мали.

Читайте также: Европа должна применить к ЧВК Вагнера такой же подход, как и к ИГИЛ — МИД Эстонии

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.