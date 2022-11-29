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Неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК Вагнера в Африке – Atlas news

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 13:42
Неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК Вагнера в Африке – Atlas news - Фото
Евгений Пригожин (Скриншот видео)

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неизвестный самолет нанес удар по базе частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает Atlas news.

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Согласно заявлению правительства ЦАР, ранним утром 28 ноября неизвестный самолет нанес авиаудары по силам ЦАР и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа.

В официальном коммюнике сообщается, что неопознанный самолет "сбросил взрывчатку на город, на базу наших Сил обороны и безопасности и наших союзников", что "причинило значительный материальный ущерб".

В заявлении добавлено, что после нанесения удара самолет пролетел над городом Бозум, взял направление на север ЦАР и пересек государственную границу республики.

В разговоре с AFP местные чиновники подтвердили, что объектом удара были вагнеровцы.

По словам мэра Боссангоа, пострадала хлопковая фабрика, которую использовали русские.

Сообщается, что количество пострадавших, если они есть, остается неизвестным.

Хотя точное происхождение самолета остается неясным, правительство ЦАР предположило, что он прилетел из соседнего Чада – у этих стран напряженные отношения, бывают столкновения на границе.

ЦАР обвиняет Чад в вооружении и размещении повстанческих групп, действующих в приграничных районах.

Читайте также: Европа должна применить к ЧВК Вагнера такой же подход, как и к ИГИЛ — МИД Эстонии

Наталія Медведєва
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чвк вагнера африка
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