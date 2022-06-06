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Наемники группы Вагнера добывают для Путина золото в Судане – NYT

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 05:53
Наемники группы Вагнера добывают для Путина золото в Судане – NYT - Фото
Евгений Пригожин (Фото: Алексей М.Flickr)

Частная военная компания Вагнера расширила свою деятельность и теперь ее наемники не только участвуют в боевых действиях, но и добывают в Судане золото, чтобы уменьшить воздействие на кремлевский режим западных санкций. Об этом сообщает The New York Times.

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Как отмечается, тщательно охраняемый завод по производству слитков полуочищенного золота находится примерно в 320 км от столицы Судана, в богатой золотой рудой пустыне.

Суданские компании и правительственные отчеты показывают, что предприятие контролируется группой Вагнера, представляющей из себя сеть российских наемников, горнодобывающих компаний и операций политического влияния, которую контролирует олигарх Евгений Пригожин, известный как "повар Путина". 

По информации NYT, деятельность группы Вагнера агрессивно расширяется в Африке.

По мнению экспертов и западных чиновников, отслеживающих это расширение, группа Вагнера, наиболее известная как поставщик боевиков-наемников, в последние годы превратилась в гораздо более широкий и изощренный инструмент кремлевской власти.

Документы показывают, что группа Вагнера получила прибыльные концессии на добычу золота в Судане, которые в потенциале могут обеспечить прирост золотого запаса Кремля на $130 млрд.

Американские официальные лица обеспокоены тем, что доход от деятельности группы Вагнера в Судане используется для ослабления эффекта экономических санкций против России за войну в Украине.

По данным NYT, в восточном Судане группа Вагнера задействована в планах Кремля построить военно-морскую базу на Красном море для размещения военных кораблей. А западный Судан используется, как стартовая площадку для боевиков, участвующих в операциях в соседних странах, а также как возможный источник урана.

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Наталия Медведева
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