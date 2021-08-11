Найден планшет наемника ЧВК Вагнер. Что узнали журналисты о масштабах их операций в Ливии
Журналисты Би-би-си получили доступ к планшету и документам боевиков российской частной военной компании Вагнера, которую контролирует Кремль, и привезли его в Лондон в блокирующем сигнал чехле. Данные оттуда раскрывают масштабы деятельности группировки, созданной спецслужбами России для операций за рубежом, пишет ВВС.
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В планшете Samsung, который якобы был брошен при отступлении из районов к югу от Триполи весной 2020-го, обнаружены кодовые имена наемников, список поставок вооружения со складов армии России, фронтовые карты на русском языке, видео с беспилотников, сведения о нужных "для достижения военных целей" материально-технических ресурсах (в том числе о танках, автоматах, РЛС и другом).
Ресурс пишет, что информация с планшета дает возможность расследовать, кто может финансировать и поддерживать операции ЧВК.
В документах есть слова "Евро Полис" и "гендиректор". США ввели санкции против этой российской компании в 2018-м: у нее был контракт на "защиту" сирийских нефтяных полей. Ее связывают с Евгением Пригожиным, близким к президенту РФ бизнесменом. Расследования СМИ и западные лидеры также связывают "повара Путина" с Вагнером, но он всегда отрицал такую связь.
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ЧВК Вагнера "засветилась" в 2014 году на Донбассе, после чего наемники группировки воевали в Сирии, Судане, ЦАР, Мозамбике, Ливии и других "горячих точках", где присутствуют интересы Кремля. Через нее прошли не менее 10 000 бойцов. В Ливии "вагнеровцы" зафиксированы с весны 2019-го: около тысячи из них воевали в любой момент боев на стороне генерала Халифы Хафтара, противостоящего поддерживаемому ООН правительству страны. С октября 2020-го в стране перемирие.
BBC связались с двумя наемниками ЧВК. Журналисты пытались также связаться с "экс"-сотрудником военной разведки РФ Дмитрием Уткиным, основателем ЧВК, но безуспешно. Один из собеседников сказал, что у них Пригожина не обсуждают – это табу, "иначе окажешься в железном контейнере с разбитым лицом и проведешь там несколько недель".
Наемники рассказали, что в ЧВК заключают краткосрочные контракты с мелкими компаниями-однодневками, к примеру, на работу по охране нефтескважин, и после медкомиссии и полиграфа едут на подготовку в Молькино под Краснодаром.
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Боевики рассказали, что главная мотивация как ЧВК, так и отдельных наемников, – деньги: многие из провинции, где нет работы, у многих есть судимости, из-за чего они не могут трудоустроиться или быть в армии.
Собеседники говорят, что в ЧВК нет правил об отношениях с местным населением: "Все на откуп обстоятельствам и личному пониманию, как действовать". Вагнеровцы открыто признали, что человека могут убить, если у того нет информации или он не может работать как "раб": "Результат очевиден. Никто не хочет кормить лишний рот".
По данным из планшета, наемники минировали гражданские районы без предварительной маркировки – это военное преступление. В Ливии репортерам житель одной из деревень рассказал, как притворялся мертвым, пока наемники убивали его родственников. ВВС по его показаниям установили личность одного из боевиков.
- В 2018 году СБУ обнародовала данные 206 наемников ЧВК Вагнер и показала воевавших в Донбассе боевиков.
- Повстанцы в ЦАР взяли в заложники боевиков ЧВК, еще нескольких убили – СМИ.
- В России отказали в компенсации вдове наемника ЧВК Вагнер.
- "Концы в воду". Bellingcat заканчивает расследование вагнергейта, а Украина – и близко нет.
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