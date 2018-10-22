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22.10.2018, 16:20

Воевавшие в Донбасе ГРУшники получили государственные награды РФ

Воевавшие в Донбасе ГРУшники получили государственные награды РФ - Фото
чвк вагнера

Несколько сотрудников ГРУ РФ получили государственные награды России за "работу в интересах МО РФ" - InformNapalm

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По меньшей мере 6 сотрудников ГРУ РФ, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, официально представлены к российским государственным наградам за проявленную доблесть. Об этом сообщает InformNapalm

Как передает разведывательное сообщество, фамилии 6 сотрудников ГРУ совпадают с опубликованным ранее списком СБУ из 206 имен участников ЧВК Вагнера.

Среди них: 

Шаповалов Виктор Викторович, 17.08.1985, гражданин РФ;

Чупахин Роман Александрович, 16.02.1989, гражданин РФ;

Тишкович Павел Михайлович, 19.09.1981, гражданин РФ;

Светкин Егор Владимирович, 20.03.1986, гражданин РФ, фигурант расследования InformNapalm Танкисты ЧВК Вагнера;

Лузан Сергей Иванович, 11.07.1972, гражданин РФ;

Лебедев Андрей Николаевич, 29.07.1974, гражданин РФ;

Отмечается, что в апреле 2016 года Шаповалов и Светкин были представлены к Ордену мужества, а Лебедев получил Медаль Суворова. Все трое получили награды с формулировкой "за участие в оперативно-разведывательных и специальных мероприятиях в районе н.п. Пальмира". В наградном листе, в графе "должность" у них указано: "работа в интересах МО РФ". 

Также InformNapalm сообщает, что если Орденом мужества могут награждаться и военные, и гражданские, то Медаль Суворова могут получить только военнослужащие РФ.

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Теги: чвк вагнера, война в донбассе, гру рф
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