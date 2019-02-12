В России отказали в компенсации вдове наемника ЧВК Вагнер

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Багаевский районный суд Ростовской области отклонил иск Луизы Рубановой, вдовы наемника частной военной компании "Вагнер" Алексея Рубанова. Об этом сообщает российский Коммерсант.

В своем иске Рубанова требовала по миллиону рублей компенсации двум старшим детям Рубанова в связи с его гибелью в Сирии в феврале 2018 года в результате боевых действий. Она подчеркнула, что государство не обеспечило безопасность ее мужа в Сирии.

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Рубанова трижды отправляли в командировки в Сирию, в ходе третьей поездки он погиб.

"В составе группы бойцов компании он трижды направлялся в командировки в Сирию, получив за них две медали "За кровь и храбрость" с номером личного жетона. Из третьей командировки в Ростовскую область доставили уже тело бойца в цинковом гробу. Сопровождавшие "груз 200" мужчины, по некоторым данным, передали родителям бойца конверт с деньгами - невыплаченной ему зарплатой и компенсацией", - отмечается в сообщении.

В иске Луизы Рубановой подчеркивалось, что, согласно медицинскому заключению, смерть ее мужа была насильственной. "Государство обязано защищать своих граждан в любой ситуации, как на своей территории, так и за ее пределами", - отмечалось в исковом заявлении

Истица не утверждала, что ее муж воевал в Сирии, отмечая, что он мог находиться там якобы с "гражданским визитом".

"Официально действующие в Сирии российские военнослужащие не приняли мер по его эвакуации из зоны военного конфликта", -говорится в иске.

Суд отказал Рубановой в компенсации, посчитав недоказанным, что смерть ее мужа наступила в результате противоправных действий российской армии или иных силовых ведомств РФ.

8 февраля 2019 года в распоряжении LIGA.net оказался список наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина, которых уничтожили 7 февраля 2018 года в районе города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, а также в Судане.