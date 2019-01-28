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28.01.2019, 18:14

СБУ нашла доказательства работы ЧВК Вагнера на генштаб РФ

СБУ нашла доказательства работы ЧВК Вагнера на генштаб РФ - Фото
Наемники из ЧВК Вагнера (фото - vk.com)

Вагнеровцев и оружие в Африку доставляли самолетами Минобороны РФ по заказу компании М Инвест, которая принадлежит Пригожину - СБУ

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Недавно в Судане проходили антиправительственные протесты и наемники из ЧВК Вагнера помогали суданским властям их разгонять. Доставкой же вооружения и переброской вагнеровцев в Африку занималось в том числе Минобороны РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным службы безопасности, оружие в Судан и другие африканские страны доставлялись авиацией Минобороны РФ, по заказу М Инвест - компании повара Путина Евгения Пригожина.

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Через ту же М Инвест заказывались и билеты для наемников, которые оказались внештатными сотрудниками генштаба РФ.

Как сообщает СБУ, в период с августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155), в Судан, ЦАР и другие африканские страны перелетели 1012 вагнеровцев.

В распоряжении украинского ведомства оказались паспортные данные и билеты наемников ЧВК Вагнера.

Их анализ показал, что документы наемников оформлялись подразделением миграционной службы РФ, которое выдавало документы Петрову и Боширову.

Ниже - паспортные данные нескольких вагнеровцев. Их серийные номера отличаются лишь двумя-тремя последними цифрами.

Графика: СБУ

Графика: СБУ

С полным списком наемников ЧВК Вагнера, которые принимали участие в подавлении протестов в Судане, можно ознакомиться по ссылке.

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Теги: чвк вагнера, сбу, наемники, Судан
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