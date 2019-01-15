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15.01.2019, 11:20

Охранник-политик-инструктор. СМИ рассказали историю "вагнеровца"

Охранник-политик-инструктор. СМИ рассказали историю "вагнеровца" - Фото
Александр Сотов (фото - ok.ru)

Александр Сотов, которого связывают с убийством журналистов в ЦАР, до работы в ЧВК Вагнера баллотировался в депутаты и работал в уголовном розыске

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Российский инструктор Александр Сотов, который мог быть вовлечен в убийство российских журналистов в ЦАР, прошел путь от сотрудника охранных компаний до наемника в ЧВК Вагнера. Об этом пишет издание The Bell.

По данным источника, Сотов родился в Петербурге, окончил школу, но не окончил ВУЗ. После неудачной попытки учебы в университете, он был сотрудником таких охранных компаний как Петроюнион гвард и Экскалибур. 

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Еще с детства Сотов мечтал работать в органах, потому после работы в охранных компаниях, он в 2000-х годах устроился в уголовный розыск. 

В 2007 году Сотов зарегистрировал комиссию по борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом Общество безопасность. Там он занимался преимущественно юридической работой.

Также будущий наемник ЧВК Вагнера пробовал себя в политике: поначалу он вступил в партию ЛДПР, а потом и вовсе баллотировался в муниципальные депутаты. 

Уже в 2017 году Сотов, как пишет источник, вступил в ЧВК Вагнера и получил там должность "инструктора по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке и агентурной работе". Согласно сообщениям СМИ, ему присвоили личный номер М-5661. 

The Bell также пишет, что в день убийства журналистов в ЦАР Сотов неоднократно созванивался с жандармом Эммануэлем Котофио, который, в свою очередь, был всегда на связи с видетелем Орхана Джемаля и его спутников. Также сообщается, что Котофио и водитель были на месте убийства.

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Ранее СМИ также сообщали, что наемники из ЧВК Вагнера якобы принимали участие в разгоне антиправительственного митинга в столице Судана.

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Теги: чвк вагнера, цар, убийство журналистов
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