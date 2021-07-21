"Я три дня не выходил из комнаты". Брат замученного вагнеровцами сирийца дал интервью CNN

Брат зверски замученного и казненного кремлевскими наемниками из ЧВК Вагнера сирийца Мохамада Таха Исмаила Аль-Абдуллы дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором рассказал о последних звонках брата и попытках добиться справедливости в деле его убийства.

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В начале интервью канал напоминает об этом громком случае.

На опубликованном в ноябре 2019 года видео безоружный человек корчится в пыли и воет от боли. Четверо мужчин в военной форме бьют кувалдой по его рукам и ногам. Когда он взывает о помощи, они насмехаются над ним по-русски, заглушая его крики смехом. На заднем плане видео играет националистическая российская песня "Я российский спецназ".

ВНИМАНИЕ: видео кровавой расправы содержит нецензурную брань и сцены насилия. Посмотреть его можно по ссылке (18+).

Жертвой в этом ужасающем любительском видео является Мохамад, 31-летний сирийский рабочий-строитель и отец четверых маленьких детей, который исчез по дороге домой с работы в соседнем Ливане в марте 2017 года.

Последние слова Мохамада были словами Шахады, декларации его мусульманской веры.

По крайней мере, один из мужчин на видео был идентифицирован российской Новой газетой как наемник из ЧВК Вагнера – частной военной организации, которую Кремль негласно использует в своих военных операциях.

Через четыре года после убийства Мохамада три НПО из Сирии, Франции и России подали исторический судебный иск против ЧВК Вагнера за роль, которую она сыграла в казни Мохамада, а также за совершение других возможных военных преступлений людьми, зафиксированными на видео.

Иск был подан в марте от имени брата Мохамада по имени Абдулла.

Абдулла, который бежал из Сирии в 2017 году, никогда раньше публично не говорил об убийстве своего брата. Теперь он нарушил молчание, чтобы привлечь внимание международной общественности к трагедии, опустошившей его семью.

Сириец говорит, что в одном из последних телефонных звонков Мохамада в апреле 2017 года он сказал, что был задержан режимом Башара Асада, когда он возвращался в Сирию после восьми месяцев работы в Ливане. Он сказал, что его доставили в Дамаск и заставили присоединиться к армии диктатора, но он планировал дезертировать.

Десять дней спустя Мохамад позвонил и сказал, что на следующий день его отправят в Хомс и что он сбежит ночью. Это был его последний звонок семье.

"Он сказал: дай все, что можешь, моим отцу и матери, попроси их простить меня, я собираюсь кое-что сделать, я собираюсь бежать, я не знаю, смогу ли я вернуться к тебе или нет", – сказал Абдулла. Также он попросил позаботиться о его жене и детях.

"Это был такой разговор, как будто он знал, что с ним что-то случится", – сказал Абдулла.

Несколько месяцев спустя в сети появилось то самое видео.

"Однажды парень из нашего города прислал мне видео, он сказал: посмотри видео, это может быть твой брат". Конечно, я узнал своего брата – по его одежде, голосу, внешности. Его пытали солдаты, они не были сирийцами, мы не понимали, о чем они говорят", -сказал Абдулла.

Он рассказал другим членам семьи о том, что видел на видео, но не поделился им с ними.

"Когда я увидел это первое видео, у меня все еще была надежда, что он все еще жив... Примерно два месяца спустя появилось второе видео, когда мы поняли, что наш брат погиб", – сказал Абдулла.

"Когда я смотрел второе видео [на котором Мохамада обезглавливают], я остался в комнате... Я не выходил из комнаты в течение трех дней. Он был не только моим старшим братом. Он был моим другом. Мы всегда были вместе", – рассказал беженец.

По его словам, у другого его брата диагностировали психическое расстройство после просмотра видео.

Абдулла никогда не слышал о ЧВК Вагнера, он говорит, что просто хочет привлечь к ответственности палачей его брата.

"Если бы кто-то не дал им зеленый свет, они бы не сделали ничего подобного. Мы не будем, как они, требовать, чтобы то, что случилось с моим братом, также случилось с ними, но меньшее, что они заслуживают, – это тюрьма", – сказал мужчина.

"Я не беспокоюсь о себе. Я просто хочу, чтобы они понесли ответственность, даже если это будет стоить мне жизни", – добавил он.

В апреле 2021 года эксперты Организации объединенных наций заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в Центральноафриканской республике.

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